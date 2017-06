«Toledo fue la única ciudad templaria de España»

El joven investigador y escritor José Manuel Morales (Córdoba, 1981) acude este jueves a Toledo con su tercer ensayo sobre temas históricos y de misterio debajo del brazo. En esta ocasión, se sumerge en la historia del Orden del Temple con su libro «Templarios: Claves ocultas en catedrales góticas, vírgenes negras y la búsqueda del Santo Grial en España» (Ediciones Luciérnaga). Una obra que presentará a las 19.00 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha junto al también investigador y colaborador de Cuarto Milenio Luis Rodríguez Bausá y Juan Luis Alonso, autor de la web leyendasdetoledo.com.

-Los templarios es uno de los temas más manidos de la historiografía. ¿Qué aporta de novedoso su libro?

-Aunque a mí me encargaron un ensayo, «Templarios» no es un estudio de investigación al uso, ya que hay muchas obras sobre este tema y la época medieval. Yo me he alejado del libro clásico y ofrezco al lector, tanto al que se acerca a esta temática por primera vez como al docto en la materia, una aventura y un viaje en primera persona por las iglesias y fortalezas con huellas templarias, todo ello de forma novelada, aunque no deja de ser un ensayo.

-¿Por qué cree que los templarios tienen tanto poder de atracción entre los lectores y el público en general?

-Por un lado, porque creo que todos los seres humanos tenemos simpatía por las minorías perseguidas. En el caso de los templarios, fue una organización que creció de manera meteórica, luego fueron perseguidos de forma injusta y tuvieron un final muy romántico. Además, a esta orden se la ha relacionado siempre con los temas más fascinantes del medievo, como los últimos caballeros medievales, la construcción de las catedrales góticas, las vírgenes negras o reliquias como el Arca de la Alianza, el Santo Grial y la Mesa del rey Salomón.

-¿Qué hay de cierto en muchos de los mitos y leyendas que se asocian a esta orden?

-Yo soy de los que opina que toda leyenda tiene un poso de realidad. Para la investigación de la Orden del Temple, aunque gran parte de la documentación no se conserva, ha habido que rellenar las lagunas históricas echando mano a las leyendas, siempre separando el grano de la paja, pero está claro que cuando el río suena agua lleva.

-¿Y cuál es el misterio de su fulgurante ascenso y de su no menos repentina disolución y persecución?

-Quizá, lo más llamativo sería pensar que encontraron el Arca de la Alianza y relacionar la eclosión del arte gótico -surgido alrededor de 1130- con el ascenso de los templarios y, cuando la Orden del Temple es disuelta, este estilo artístico desaparece. Por eso, la hipótesis que yo lanzo en el libro es que encontraron este valioso objeto que les hizo poderosos a ojos del Papa, de monarcas y nobles, además de permitirles el acceso a cierta información para aplicar la geometría sagrada a los templos que ellos mismos financiaron.

-Francia es quizá el país donde las huellas templarias son más claras. Pero, en su expansión, llegaron hasta España. ¿Qué les trajo hasta aquí?

-Los templarios vinieron por dos motivos. Por un lado, su razón fundacional era proteger a los peregrinos que acudían a Jerusalén y, en el caso de España, este papel lo desempeñaron en torno al Camino de Santiago. Y, por otro lado, fue importante su labor en la Cruzada contra los territorios musulmanes en la Península Ibérica, como en el caso de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 o en la conquista del valle del Guadalquivir bajo el amparo del rey Fernando III El Santo.

-Toledo tuvo un gran papel para ellos. ¿Por qué?

-Toledo es uno de los lugares de la Península Ibérica con más huellas de la presencia de la Orden del Temple. Además, tiene una peculiaridad, ya que las encomiendas templarias habitualmente se situaban alejadas de las ciudades, pero Toledo fue la única ciudad con presencia templaria de España por así decir.