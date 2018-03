El periodismo es un circo

Actualizado: 25/03/2018 11:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Título: Zenit. La realidad a su medida. Dramaturgia y texto: Ramón Fontseré y Martina Cabanas. Compañía: Els Joglars. Dirección: Ramón Fontseré. Intérpretes: Ramón Fontseré, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, Julián Ortega y Juan Pablo Mazorra. Espacio escénico: Martina Cabanas. Coreógrafos: Cia. Mar Gómez. Vestuario: Laura García. Iluminación: Bernat Jansà. Diseño de sonido: Guillermo Mugular. Escenario: Teatro de Rojas.

Zenit. La realidad a su medida es una producción de Els Joglars típica del estilo interpretativo de Ramón Fontseré que gira en torno a su figura y sus movimientos, más coreográficos que naturales, y sigue la estela creativa de la compañía, que dio siempre mucha importancia a lo gestual y lo mímico. De hecho durante varios minutos, de entrada, no media palabra alguna y todo es mímica y movimiento como si de un balet se tratase.

Luego lo textual o lo conceptual tiene que ver con el eje temático del periodismo transmutado de medio informativo a puro medio de entretenimiento, donde, si es preciso, la noticia-espectáculo se construye aunque la verídica información sobre la realidad desmontaría la patraña. Es tan obvio el asunto que su mundo de referencia es el que podemos ver cada día en los medios de comunicación. Si a este asunto le añadimos el endiosamiento del robot que todo lo guía y que termina por aprisionar hasta la voluntad de las personas, un poco de improvisación y las referencias a lo que está pasando en la España actual, con especial atención al asunto catalán, utilizando los nombres propios más llamativos, el uso del chiste fácil, el lugar común y algún que otro tópico, pues ya tenemos ahí el espectáculo de estos Joglars de hoy, que siguen gustando, pero que no es aquel grupo más imaginativo y punzante que conocimos hace ya bastantes años.

En cualquier caso siempre es teatralmente interesante unir el humor con la denuncia de ese periodismo dominante, al que importa más el negocio que la información, el espectáculo que el rigor y la ética, cuyo fin no parece otro que el de calmar el ansia glotona de la masa ávida de productos apastelados de información fresca y constante que deglute sin saborear con la razón. Desde ese punto de vista, más que el divertimento, que también, la obra de Fonseré sí es una llamada de atención al público para que no se trague todo lo que degluten los medios envuelto en empalagoso celofán de la noticia edulcorada y manipulada, pues es un producto que envenena o aborrega o las dos cosas a la vez. En mi opinión, me parece que la conclusión del texto teatralizado es que el periodismo de hoy es un circo. Y aunque parece que se debiera criticar, por ejemplo, es la corrupción, lo que se ataca es los medios que informan (o desinforman) sobre ella, que, sin duda, es otra forma de corromper y corromperse.

Y abundando un poquito más en el tema, diría que Ramón Fontseré y Martina Cabanas, autores del texto y la dramaturgia, quieren que se busque culpas y responsabilidades no solo en los medios, sino que mucha responsabilidad de que existan estos medios tan perversos para una buena salud democrática, la tienen todas las personas que los consumen sin sentido crítico alguno.

Con Els Joglars y en Zenit. La realidad a su medida nos reímos de cosas serias y lo grave es que la masa es la que busca el amarillismo, lo sensacionalista, lo grosero, lo bajuno, lo aborregado o lo morboso. Y por eso existen los medios que proporcionan ese alimento. Digamos pues, que el receptor es más responsable incluso que el mensajero y que la perversión ya no solo es de la empresa que sustenta el medio y de los periodistas que redactan, sino de los consumidores que quieren carnaza. Incluso el asunto catalán, tanto en el periodismo como en la obra de teatro, se superficializa y se trivializa y no se entra a averiguar la verdadera sustancia profunda de esta realidad y eso, nos guste o no, es también en cierto modo un tipo de populismo un tantito demagógico.

Contenidos aparte, lo que es absolutamente evidente es que el espectáculo de Els Joglars es teatralmente de la trabajada y alta escuela en la que vienen desarrollándose y creciendo desde hace décadas; este modelo logra una conexión directa con un público amplio, especialmente el dispuesto a sonreír mucho. El trabajo de los actores y actrices es coral y contrastante, equilibrado, con conciencia de grupo pero perfilando muy bien las individualidades, exagerándolas incluso; se mueven como pez en el agua por la pasarela que va de la ironía al sarcasmo. Es tanta su experiencia que parece fácil todo lo que hacen y, sin embargo, están utilizando una gran variedad de recursos dramáticos, que en modo alguno se improvisan. En el desdoblamiento de los actores en personajes diversos es una muestra de profesionalidad manifiesta Y en todo el trabajo se aprecia lo que tiene de creación colectiva y los matices evidentes propios del director Fontseré. Además de al propio Fontseré, hay que destacar la labor interpretativa de Julián Ortega y Dolors Tuneu.

La música clásica es un elemento que ayuda mucho a cohesionar las acciones que se suceden en ese mundo de ficción periodística. Los elementos coreográficos son esenciales en un movimiento que no es natural sino impostado. El vestuario no es algo baladí, pues ayuda mucho a definir modelos simbólicos de personas. El espacio escénico en niveles escalonados es ingenioso para marcar espacios ficticios y la iluminación ayuda a marcar momentos y situaciones.

En suma, Zenit. La realidad a su medida resultó un buen trabajo que agradó a los asistentes al Teatro de Rojas, que premiaron con prolongadas ovaciones a quienes les habían hecho pasar un buen rato.