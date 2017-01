Julián Maeso: «En Toledo, si no es por algún promotor, no me llaman para tocar»

Él no se considera un profeta en su tierra, pero Julián Maeso se ha convertido en toda una referencia en el mundo de la música. Y más después del éxito de su nuevo disco, «Somewhere Somehow» (Sony Music Legacy), trabajo que hoy presenta en concierto ante su público toledano. La cita es en la Sala Los Clásicos a las 22.00 horas.

—«Somewhere Somehow» (en español: «En cualquier lugar, de cualquier modo»). ¿Por qué este título y qué es lo que quiere transmitir?

—Como todo, en esta vida, pueden suceder cosas buenas o cosas malas en cualquier lugar y de cualquier modo, dependiendo de la bondad o de la maldad del ser humano. De este modo, se pueden coger dos caminos y dos formas de actuar, pero visto el ritmo que llevamos, por desgracia todos, las cosas no están yendo cómo debieran.

—Y musicalmente, ¿qué va a encontrar todo el que escuche este disco?

Se va a encontrar una mezcla de diferentes estilos que van desde el soul al funk, el country o el jazz, pero sobre todo mucho amor por la música, que surge de la conjunción de los músicos que me acompañan en este trabajo.

—Este es ya su tercer álbum en solitario. ¿Supone su consolidación o su madurez como músico?

—Yo no lo veo así. Básicamente, es un disco más que refleja un momento en concreto, que es lo que viví durante el año pasado. Hablar de madurez no lo sé, pero sí que de año en año vamos aprendiendo con la vida para bien y para mal, y vamos sumando experiencias en todos los sentidos, incluido en la música, como es mi caso.

—A lo largo de los últimos años ha tocado casi todos los palos de la música tradicional norteamericana y británica. ¿Hay algún estilo o género musical que se le haya quedado en el tintero o que tengas ganas de tocar?

—El flamenco. Aún no me he puesto con este género. Me encantaría tocar flamenco y, como me quedan muchos por delante, nunca es tarde.

—Hablan de sus discos como verdaderas enciclopedias musicales, ¿se considera un erudito de la música?

—Todo lo contrario, yo no soy ningún erudito en la materia. El que piense que sabe algo en esta vida, está muy equivocado. Yo me considero una persona que está aprendiendo, y que todo el conocimiento que he adquirido es a base del trabajo constante durante años, tocando con bandas, con otros músicos, escuchando música... Aún me queda mucho por aprender, hay mucha música por explorar y muchas bandas que conocer.

—«Somewhere Somehow» ha sido considerado uno de los mejores discos de 2016. ¿Qué opina de estas críticas?, ¿le afectan para bien o para mal?

—Es un honor estar en esas consideraciones de disco del año y espero que ello se traduzca en más conciertos, pero a mí me preocupa más cómo está el mundo de la música y las condiciones en las que viven muchos músicos. Más, teniendo en cuenta el panorama actual, estoy más preocupado por la falta de ayudas de los gobiernos, problemas de licencias para tocar en los bares, la no regulación de la actividad de músico, la eliminación de la asignatura de música de los colegios, que no haya buenos programas de música en televisión, entre otras cosas.

—Hoy visita su ciudad, Toledo. Como se suele decir, ¿se siente un profeta en su tierra o cree que se le reconoce más fuera que en su casa?

—En Toledo, si no es por algún promotor que apuesta por mí, no me suelen llamar para tocar. De hecho, en el Ayuntamiento no sé si saben que he sacado nuevo disco, ya que generalmente en los puestos de la Concejalía de Cultura se pone a gente que no sabe ni lo qué es la cultura ni los grupos musicales que hay en su ciudad. A mí me vale con que la gente que venga a mi concierto sepa que va a escuchar música, y no a asistir a un acto social.