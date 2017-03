Inma Chacón y Luz Gabás, literatura con rostro de mujer en Toledo

Inma Chacón (Zafra, Badajoz, 1954) y Luz Gabás (Monzón, Huesca, 1968), dos de los rostros femeninos más reconocidos del panorama literario española, se dan cita estos días en Toledo. El motivo no puede ser más oportuno, su participación en los actos organizados dentro del Festival FéM 17, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este miércoles, 8 de marzo.

Ambas llegarán para contar historias de mujeres, en gran medida, ya que las protagonistas de sus últimos libros pertenecen al género femenino. Inma Chacón presenta este miércoles en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a las 19.00 horas, su última novela, «Tierra sin hombres» (Planeta), cuyo título no puede ser más explícito. En ella, la escritora pacense narra una historia basada en hechos reales enmarcada en la Galicia de finales del siglo XIX y principios del XX, en una aldea cargada de supersticiones y de habladurías.

Con un estilo naturalista, con la fuerza de la naturaleza como un personaje más, Inma Chacón cuenta la vida de las «viudas de vivos», como así las llamó en su día la escritora gallega Rosalía de Castro. Las mujeres protagonistas ven cómo sus maridos han de emigrar a América echándose al Atlántico en busca del Dorado prometido, un sueño que a veces se cumple y otras veces trunca el destino de su familia.

Por su parte, la escritora oscense Luz Gabás dará a conocer el jueves en la Venta de Aires, a las 19.00 horas, «Como fuego en el hielo» (Planeta), la tercera parte de su «trilogía emocional» situada en su tierra, los Pirineos. Todo comenzó en 2012, cuando vio la luz «Palmeras en la nieve», su primera novela y el inicio de este viaje por los valles pirenaicos y sus personajes.

En «Como fuego en el hielo», la tercera entrega de su saga, Luz Gabás teje una bella historia de amor, honor y superación durante los convulsos años de mediados del siglo XIX, entre guerras carlistas y revoluciones; la construcción de un sueño en las indomables montañas que separan Francia y España; y una historia de amor que traspasa todas las barreras.

Luz Gabás siempre se ha sentido atraída por el siglo XIX y por el romanticismo, algo que está impregnado en sus novelas, debido a la influencia de los autores británicos y a sus estudios de Filología Inglesa. Entre los temas que centran sus obras, se encuentran algunas ideas románticas, como: la lucha entre la modernidad o los avances tecnológicos y la naturaleza, entre la razón y la pasión, entre la alegría y la ironía, etc. Todo ello en un escenario natural, como son los Pirineos, que se convierten en un personaje más en sí mismo, entre la montaña y la frontera con Francia.

«Un romanticismo y una pasión que también se ven en la época actual. Es curioso observar como los discursos políticos contienen palabras e ideas potentes calcadas de las del siglo XIX. Mezclar pasión y política es peligroso a veces. La pasión hay que guardársela para el arte y la literatura y la razón más para la política, y ahora hay un exceso de pasión en la política. El equilibrio entre ambos componentes es lo más recomendable, pero es muy difícil de conseguir», indica la escritora oscense. Con todo, Luz Gabás cree que la literatura es más gratificante que la política.

«No hay literatura femenina»

Ambas coinciden en no querer etiquetar su obra como «literatura femenina». Cierto es que las mujeres, en general, son las que más se acercan a la literatura porque el porcentaje de lectoras, más del 70%, es muy superior al de los hombres. Sin embargo, afirma Inma Chacón, «la literatura es solo literatura, sin connotaciones de género, no hay literatura masculina ni femenina».

Luz Gabás también reconoce que son muchas más las mujeres que se acercan a su obra, pero por pura estadística, ya que son ellas las que compran más libros y leen más. «En cualquier caso, al lector le presupongo cierta sensibilidad y todo aquel que se acerca a mis novelas, sea hombre o mujer, me transmiten lo mismo, que les ha gustado mucho», señala.

De hecho, según cuenta Inma Chacón, en la historia de la literatura ha habido muchas novelas importantes que tenían personajes femeninos pero su autor era un hombre, como en el caso de «Madame Bovary», cuyo autor es Gustave Flaubert; «Anna Karenina», de Leon Tolstoi, o «Fortunata y Jacinta», de Benito Pérez Galdós. «Cuando un escritor masculino escribe novelas cuyo protagonista es una mujer, no se habla de literatura femenina», recalca.

«Yo no escribo para mujeres, yo escribo para el que me quiera leer», aclara la escritora pacense. De hecho, a sus obras se acercan también muchos hombres y con los que ha hablado, que normalmente son a los que les han gustado sus libros, tienen una «valoración muy positiva», según informa. Sin embargo, cree que sigue existiendo «mucho machismo» en el mundo literario. «Hay muchos prejuicios contra las mujeres que escribimos porque nos encasillan en el término de literatura femenina como sinónimo de melodramas o folletines. Escribir conlleva siempre plasmar los conocimientos, los sentimientos y las emociones que llevas dentro, seas hombre o mujer, aunque cada uno con su estilo propio», asegura.

Rosa Montero hizo una vez un experimento en el que se dio a leer a diferentes personas cinco novelas escritas por hombres y cinco novelas de mujeres, sin que supieran quién era el autor. Y, la realidad, es que ninguno de esos lectores supo identificar si el autor era masculino o femenino, explica Inma Chacón.

«Por eso, no tiene sentido que un hombre, como alguna vez he escuchado, diga: 'No voy a leer nunca libros escritos por mujeres'. Quien diga eso tiene unas estructuras mentales limitadas y llenas de prejuicios, además de perderse a escritoras tan importantes en la historia de la literatura, como Virginia Woolf, Sor Juana Inés de la Cruz o Marguerite Yourcenar, entre otras», manifiesta.