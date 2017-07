Gonzalo Giner regalará ejemplares de su nueva novela en la catedral de Toledo

El próximo jueves Editorial Planeta liberará más de 100 ejemplares firmados de la nueva novela de Gonzalo Giner, «Las ventanas del cielo», en 19 catedrales góticas españolas. Una de ellas es la de Toledo, en cuyos alrededores todo aquel interesado por el arte medieval, y en concreto por el oficio de los maestros vidrieros, podrá conseguir de 10.00 a 13.00 horas uno de los libros firmados por el autor que se esconderá en alguno de sus rincones con la ayuda de los libreros locales.

El eje vertebral de la novela son las vidrieras de las catedrales góticas y la intención de Gonzalo Giner es que los lectores vean en estas representaciones «una obra de arte, ya que siempre se las ha considerado como un arte menor o un producto de artesanía». Es de aquí de donde parte esta iniciativa ideada por el autor junto con la Editorial Planeta. «Me gustaría que mucha más gente se acerque a las catedrales y pueda valorar las vidrieras como lo que son, verdaderas joyas artísticas. En definitiva, acercar la cultura a la ciudadanía», afirma.

«Las vidrieras comunican el cielo con el interior de los templos. Tamizan la luz, esa luz divina que penetra en el alma de los creyentes y no creyentes removiendo a veces sus conciencias, cuando no sus corazones. Sus creadores no solo jugaron con el color, fueron conscientes de que pintaban con luz, y que sin ellas las catedrales quedarían medio desnudas», manifiesta el autor.

Gonzalo Giner se interesó por el oficio de maestro vidriero porque desde que era muy joven, cuando tenía unos 25 años, estaba muy interesado por el arte en general. Pero, según subraya, «la visión de la Sainte Chapelle de París me impresionó, con vidrieras que van desde el suelo hasta el techo prácticamente». Posteriormente, visitó algunas de las catedrales españolas góticas con más peso artístico por estas manifestaciones artísticas y, cada vez más, se ha ido enamorando de este mundo.

De hecho, el autor de «Las ventanas del cielo» cuenta que, cuando se encontraba elaborando el argumento de la novela, cayó en sus manos una documentación que hacía mención a la Cartuja de Miraflores de Burgos, construida por Isabel de Castilla para enterrar a sus padres. Para ello, según explica, «la reina encargó a un mercader de lanas burgalés que buscase unas vidrieras de estilo flamenco, totalmente diferente a lo que se había hecho hasta ahora en su reino». En este hilo argumental es donde se entremezclaron las vidrieras con el negocio de la lana y la Mesta, un ámbito que Giner estaba estudiando.

De todas las vidrieras que ha visto, Gonzalo Giner destaca el caso de la catedral de León, «el conjunto de vidrieras más espectacular que hay en España», aunque también le sorprendieron mucho las de la Cartuja de Miraflores. En estos casos, señala, «además del color y de la pintura en el vidrio como tal, hay un estilo depurado, ya que se consigue cierta expresividad en los rostros de los personajes que aparecen».

En la catedral de Toledo, el autor resalta el conjunto de vidrieras elaboradas en el siglo XV-XVI por los talleres burgaleses en estilo flamenco, de los primeros de España sobre este oficio. El lector y el aficionado al mundo de las catedrales góticas tiene una cita el jueves, aparte de para contemplar la majestuosidad del templo toledano, para rastrear en los alrededores del exterior del edificio y obtener pistas que le lleven a uno de los ejemplares de la última novela de Gonzalo Giner, «Las ventanas del cielo».