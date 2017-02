Fiszy Soup arranca su gira en Toledo

Fizzy Soup arrancará su gira en la sala Pícaro de Toledo el próximo 10 de marzo. El grupo conquense cerró en enero con gran éxito una campaña de crowdfunding en Verkami con la que logró más de 9.000 euros para financiar «Not so far», su nuevo disco en edición «handmade». El día 11 de marzo acturarán en Murcia y el 19 de marzo en la sala ClanDestino de Albacete. Además, Fizzy Soup va a compartir cartel con «Kings of Leon» en el Mad Cool Festival de Madrid. Tocarán en la caja Mágica el 8 de julio, tercer y último día del festival, en una jornada en la que también estarán «Wilco», «Foster the people» y «Moderat» entre otros. Este festival es uno de los más importantes del panorama nacional. Los conquenses Fizzy Soup han sido elegidos para tocar allí por ser uno de los nueve conjuntos más votados entre los 50 finalistas del concurso «Mad Cool Talent», al que se presentaron más de 800 bandas de música. Todo un éxito para una banda de Castilla-La Mancha.