3-0: El Toledo cae en Bilbao con la mente puesta en el Â«play-offÂ»

Athletic Club de Bilbao B: Etxebarría; Aguirrezabalaga, Unai Bilbao, Gorka Pérez, López; Jurgi Oteo, Tarsi, Nolaskaín, Bengoa (Iturraspe, m. 14, Olaetxea, m. 78); Guruceta y Oli (Seguín, m. 74). CD Toledo: Manolo; Israel Castro, Dani Pérez, Xiker, Toni Sánchez (Pablo, m. 70); Villa, Jordan, Barranco (De Lerma, m. 64), Esparza; Javi Gómez (Lolo Plá, m. 64) y Roberto. Árbitro: Pablo Arias Rodríguez. Colegio Castellano-Leonés. Amarilla para el portero visitante Manolo en la acción en la que cometió el penalti. Goles: 1-0, m. 64: Jurgi Oteo (penalti); 2-0, m. 69: Gorka Guruceta; 3-0, m. 74: Unai Bilbao.

El CD Toledo ha perdido por 3-0 en la matinal de este domingo en Bilbao su último partido de la Liga y ante el filial del Athletic Club. En el encuentro, la escuadra verde se vio superada por los jóvenes cachorros rojiblancos en la segunda mitad del choque. También es cierto que en los primeros 45 minutos fue Manolo el que salvó el 1-0 en una milagrosa intervención y, además, Jurgi Oteo y Guruceta erraron dos ocasiones clamorosas de gol.

Por lo que al Toledo se refiere, nada de nada en lo que al apartado ofensivo se refiere. Con decir que hubo que esperar al minuto 88 para que los verdes pusieran en serios aprietos la portería rojiblanca, queda dicho todo. Se trató de un saque de esquina de Pablo que remató de cabeza Lolo Plá de forma espectacular, pero el esférico terminó de nuevo en saque esquina ya que el meta Etxebarría desvió de forma espléndida el balón.

El Toledo presentó un once inicial que era el previsible en las magníficas instalaciones de Lezama, con muchos futbolistas que no han tenido mucha titularidad a lo largo y ancho del campeonato. El encuentro comenzó con dominio alterno y con dos disparos que salieron muy alto, uno por cada bando y muy similares, a cargo de Jurgi Oteo y Jordan Domínguez. El extremo Oli tuvo el 1-0 en sus botas en el minuto 23, pero no acertó en «boca del gol» un centro desde la derecha a cargo de Oteo.

El Toledo intentaba hacerse con el dominio del encuentro desde el centro del campo, pero sus futbolistas no podían superar la presión de los locales. Además, Esparza y Villa no tenían una matinal feliz con lo que el meta local estaba casi de espectador de lujo.

En el minuto 31 tuvieron los rojiblancos la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero el remate de cabeza de Guruceta, a centro de Oli, fue salvado de forma milagrosa por Manolo enviando el balón a saque de esquina. En el lanzamiento de este castigo, Javi Gómez rechazó el balón con el brazo dentro del área, aunque el árbitro entendió que había sido de forma involuntaria.

Roberto García y el propio Javi Gómez no encontraban la forma de llevar peligro hasta la portería local cuando llegó el minuto 39, un momento en el que el Athletic Club B pudo alterar el marcador como consecuencia de una dejada de cabeza de Unai Bilbao que llevó el esférico al segundo palo. Allí emergió Gorka Guruceta, quien completamente solo envió alto el balón con Manolo ya batido.

Ciclón de los cachorros rojiblancos

Tras la reanudación, hubo unos minutos iniciales de mucho tanteo por parte de los dos equipos. Así se llegó al minuto 63, en el que Manolo se vio obligado a cometer penalti para abortar una diáfana internada por la derecha de Jurgi Oteo y tras ganar la espalda a Toni Sánchez. Quizá, Manolo se pasó un poco de frenada. La clara pena máxima fue transformada en gol por el propio Oteo con un fuerte disparo por el centro.

A partir de aquí, los jóvenes cachorros rojiblancos fueron un ciclón ofensivo que no pudieron frenar los futbolistas adversarios. De esta manera, en el minuto 69 se produjo una jugada por la derecha local que propició un centro largo de Aguirrezabalaga que llevó a la red, de forma espléndida y de cabeza, el ariete Guruceta tras superar en el salto a Castro.

Para acabar el festival bilbaíno, y ya en el minuto 74, un nuevo centro lateral, en saque de una falta ingenua de Pablo por la derecha, llevó el balón al segundo palo y propició un pase al centro del área visitante que llevó a la red de cuchara el central Unai Bilbao ante la indecisión de la defensa visitante.

El amor propio de los verdes les llevó a querer maquillar el resultado y fue Lolo Plá quien dispuso de una clara ocasión para hacerlo, pero su remate de cabeza a saque de esquina de Pablo lo desvió de forma magnífica Etxebarría de nuevo a saque de esquina. Fue el canto del cisne para un Toledo que daba la impresión que tenía la mente ya en el «play-off» de ascenso más que en este postrero desplazamiento al Bocho. De hecho, el Toledo llega a este momento decisivo sin lesionados ni sancionados.

En forma de resumen, el Toledo termina la Liga con derrota y piensa ahora en el sorteo de este lunes en Madrid valedero para la primera eliminatoria del «play-off» de ascenso a Segunda División. Lo peor para el Toledo de este encuentro con 3-0 adverso en Lezama, y aunque sea un dato de relativa importancia, es que ha perdido su condición de equipo menos goleado en el campeonato del Grupo II de Segunda División B. Por parte rojiblanca, los discípulos que dirige Cuco Ziganda se van de vacaciones tras la disputa de un campeonato en el que les ha faltado gas para llegar con claras opciones al «play-off» de ascenso.