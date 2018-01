Fútbol-Segunda División Revulsivo Enrique Martín Desde que el entrenador navarro llegó hace 15 partidos, solo cuatro equipos han sumado más puntos que el Albacete

Juan Antonio Pérez

@juananperez89 Seguir ALBACETE 16/01/2018 21:17h Actualizado: 16/01/2018 21:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Enrique Martín (Campanas, Navarra, 1956) lo contrataron como apagafuegos y tres meses y medio después ha demostrado su fama de salvador de equipos al borde del precipicio. Cuando llegó, a principios de octubre, el Albacete Balompié era penúltimo en la clasificación de Segunda División con solo una victoria en siete partidos.

Ahora, 15 encuentros después, el club manchego está ubicado en la zona media de la tabla: 12º con 28 puntos, siete por encima de los puestos de descenso y a ocho de las posiciones de play-off. El balance con Enrique Martín al frente del equipo es de seis victorias, seis empates y solo tres derrotas. Desde la llegada del entrenador navarro, solo cuatro equipos han sumado más puntos que el «Alba».

«La clave es la intensidad. Con ella puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo. Hoy en día, si no tienes intensidad, no ganas ni a un juvenil. La igualdad en la categoría es impresionante. No puedes echar cuentas», explicaba el propio Martín en una entrevista a ABC al poco de aterrizar en La Mancha.

Los números avalan sus palabras y hay dos hechos que definen la buena trayectoria del equipo: la solidez en el estadio «Carlos Belmonte» y la defensa. Con Enrique Martín, el «Alba» ha jugado nueve partidos en casa, ganando cinco, empatando tres y perdiendo uno (ante el Tenerife por 1-2). Por otro lado, el esquema de juego de los tres centrales se ha demostrado muy efectivo: el Albacete apenas ha encajado 13 goles en estos 15 partidos. Eso ha posibilitado que con solo 16 tantos a favor en este tiempo haya sumado 24 puntos.

Carvajal y Espíndola, adiós

Por otro lado, el Albacete anunció ayer que han causado baja federativa el meta costarricense Danny Carvajal, que se marcha cedido al Tokushima Vortis de la Segunda División japonesa, y el delantero argentino Fabián Espíndola. En cuanto al próximo partido, la Federación de Peñas del Albacete dijo que ya son tres los autobuses de aficionados que el sábado se desplazaran a Córdoba para animar al equipo en el partido del «Nuevo Arcángel» (a las 18 horas).