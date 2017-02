Pobre empate (0-0) del Toledo en Navalcarnero

El CD Toledo no ha pasado de un empate a cero goles en su visita a Navalcarnero, un resultado que resulta un tanto pobre para las aspiraciones de los verdes y que ha sido conseguido ante un rival que solo ha sabido defenderse. El partido ha comenzado con una muy clara opción para el conjunto toledano en un «mano a mano» de Owusu ante el meta local en el minuto 5. El joven delantero ganés no ha podido superar a Lejarraga. El primer tiempo ha sido de dominio por parte del conjunto visitante, aunque ya no se ha acercado con excesivo peligro para la metal local.

Tras el descanso, y ya en el minuto 55, un internada de Nacho Buil ha terminado con un centro al que acudieron Pablo Alcolea y Joaquín. El choque entre ambos futbolistas ha sido grande y el público ha reclamado un pena máxima que no ha sido y que el árbitro no ha concedido.

Ha estado el partido abierto y en el minuto 60 el defensa local José Antonio no ha podido un balón de lo que se ha aprovechado Owusu para enfilar la portería rojiblanca. Sin embargo, Owusu ha lanzado un disparo cruzado que se ha marcado fuera para decepción de todos los visitantes presentes en el «Mariano González».

En el minuto 68, Chema Moreno ha sufrido una entrada de Alcolea en una contra peligrosa local y el público ha reclamado tarjeta roja, aunque el colegiado lo ha dejado en una amarilla. La verdad es que Alcolea ha tocado el balón con las manos fuera ya del área visitante, aunque el árbitro ha entendido que la jugada no era de peligro de gol. Avanza el reloj y no llega el gol del Toledo, pero ha estado muy cerca de lograrlo en el minuto 73. El defensa Catena ha salvado bajo palos el 0-1 tras un remate de cabeza de Owusu en el segundo palo y a centro de Jokin Esparza.

Se ha visto que podía llegar el gol de los toledanos y la ha tenido en las botas de Roberto García en el minuto 85, pero su remate lo ha salvado de forma milagrosa el meta local Lejarraga.

Los minutos finales han sido de agobio local tras dos saques de esquina que no han tenido incidencia para el marcador. El próximo partido del Toledo será el domingo en el Salto del Caballo (17.00 horas) ante el Mensajero de La Palma.

FICHA TÉCNICA

Atlético Navalcarnero: Lejarraga; Stevens, Jesús, Catena, José Antonio; Alonso, Gonzalo (Joya, m. 36), Cifo (Joaquín, m. 51), Barbosa (Fran, m. 80); Nacho Buil y Chema Moreno.

CD Toledo: Alcolea; Expósito, Israel Castro, Dani Pérez, Adrián; Pablo (Canario, m. 72), De Lerma, Jordan (Barranco, m. 63), Esparza (Roberto, m. 81); Owusu y Javi Gómez

Árbitro: Víctor García Verdura. Colegio Catalán. Amarillas para el local José Antonio. Por parte visitante, a Jordan y Pablo Alcolea.

Incidencias: Unos mil espectadores en el «Mariano González» de Navalcarnero, con césped artificial con muchas agua sobre el terreno y con presencia de un centenar de seguidores del Toledo en las gradas.