Óscar Rodríguez Arnaiz (Talavera de la Reina, 1998) vivió este domingo el mejor día de su carrera deportiva. A sus 19 años, el futbolista debutó con el primer equipo del Real Madrid. Fue en Santa Clara, California (EEUU), donde el club blanco ha iniciado la pretemporada y jugó su primer partido ante el Manchester United.

Rodríguez, que es uno de los siete canteranos que el entrenador Zidane se ha llevado a la gira americana, disputó la segunda mitad de un partido que acabó con empate a uno (luego el Manchester United ganaría en los penaltis y el chaval blanco fallaría el segundo lanzamiento), con el dorsal 32 a la espalda y recibió una tarjeta amarilla en el minuto 85.

El talaverano es una de las joyas de «La Fábrica», el nombre con el que es conocida la cantera del Real Madrid. En la web del club se dice de él: «Es un mediapunta con gran capacidad goleadora al que no le importa bajar a recibir el balón lejos del área. Tiene buen físico, lo que le permite participar en la creación de la jugada y definir ante el portero contrario. Bueno técnicamente y muy competitivo».

Otro aspecto del juego en el que destaca especialmente es el golpeo del balón. Se trata de un gran lanzador de faltas directas y varios vídeos suyos se pueden encontrar con facilidad en internet. La última temporada jugó en el equipo del Juvenil A, que completó un año histórico: por primera vez un filial blanco ganó la Liga, la Copa de Campeones y la Copa del Rey. «Orgulloso es poco de ver a mis chicos jugando con el primer equipo. Grande Zizou», escribió en Twitter Guti, el entrenador del Juvenil A.

El joven talaverano empezó a jugar al fútbol en el cercano municipio de Los Navalmorales. En 2009, con once años, le reclutó el Real Madrid para el Alevín A. Desde entonces ha ido pasando por todos los equipos de la cantera blanca: Infantil B, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil C y Juvenil A. La próxima temporada jugará con el primer filial blanco, el Real Madrid Castilla, en Segunda B. También ha sido internacional con España en las categorías sub 16, sub 17 y sub 19.