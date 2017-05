Mala jornada para los equipos de la regiÃ³n en los play-off de ascenso

El pasado fin de semana se disputaron los partidos de ida de los distintos play-offs de ascenso. En cuanto a los equipos de la región se refiere, no tuvieron una jornada muy feliz. De esta manera, el Albacete Balompié no pasó de un empate a un gol ante el Lorca en el «Carlos Belmonte», mientras que el CD Toledo cayó por 1-0 en Palma de Mallorca contra el Atlético Baleares. Por lo tanto, las dos escuadras castellano-manchegas tendrá que remontar el vuelo en los partidos de vuelta valederos para el ascenso a Segunda División. El programa La Cancha Regional de esta semana ofrece un amplio resumen de estos dos encuentros, con unas imágenes que confirman que tanto albaceteños como toledanos no tuvieron suerte de cara a gol en sus respectivas citas.

En lo que a la promoción de ascenso a Segunda División B se refiere, ninguno de los cuatro equipos de la región consiguió la victoria. Así, el Talavera sucumbió a última hora en Xátiva ante el Olimpic por 1-0, mientras que el Villarrobledo hacía lo propio en la localidad navarra de Cortes por 2-1. Por su parte, la Balompédica Conquense se traía un empate a dos goles del campo riojano del Anguiano, una igualada que es buen resultado para poder llegar a la remontada en La Fuensanta. Finalmente, el Deportivo Guadalajara se quedó con un empate a cero goles en el "Pedro Escartín" contra el Atlético Cirbonero. De estos cuatro partidos, la Televisión Autonómica CMM ofrece las imágenes de los goles y de las jugadas más vistosas.

Por último, ya se conocen estos horarios de los partidos de vuelta de estos play offs en el próximo fin de semana:

1) Fase de ascenso a Segunda División:

La Hoya Lorca-Albacete Balompié............................Sábado (18.00 horas en «Artés Carrasco»)

CD Toledo-Atlético Baleares.....................................Domingo (12.00 horas en «Salto del Caballo»)

2) Fase de ascenso a Segunda División B

CF Talavera-Olimpic de Xátiva..................................Domingo (20.00 horas en «El Prado»)

Balompédica Conquense-Anguiano.........................Domingo (18.00 horas en «La Fuensanta»)

CP Villarrobledo-CD Cortes......................................Domingo (12.00 horas en «Virgen de la Caridad»)

Atlético Cirbonero-Deportivo Guadalajara...............Sábado (18.00 horas en «San Juan»)

3) Fase de ascenso a Tercera División:

CD Quintanar-CD Miguelturreño..............................Domingo (18.30 horas en «Los Molinos»).