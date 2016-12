Los machos alfa de la San Silvestre Toledana

Fernando Rey (Toledo, 1980) asegura que la San Silvestre Toledana de 2012 fue «la carrera más bonita de mi vida y de la que más orgulloso me siento». No porque la ganara, que también, sino porque solo correrla ya fue una victoria. Antes de aquella sansilvestre, Fernando estaba a la espera de un trasplante de córnea, llevaba un año sin correr y había engordado 12 kilos.

«Hubo un día que me levanté, me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Y hablando con un amigo, él me lanzó un reto: ‘Si tú te pusieras a entrenar, ¿serías capaz de ganar la San Silvestre?’». Un «a que no hay h...» de manual. Quedaban dos meses para la San Silvestre.

«Puse el despertador a las cinco de la mañana todos los días y me bajaba a La Peraleda porque allí el suelo no tiene ninguna complicación. El problema, entonces, era que yo no veía el suelo», cuenta. Poco a poco, «empecé a mejorar, aprendí un nuevo campo visual, aprendí a correr viendo mal...», y tanto corrió que, efectivamente, acabó ganando aquella sansilvestre. La quinta y última de su palmarés en el que sobresalen cuatro subcampeonatos de España: tres de medio maratón y otro en los 10.000 metros.

JUAN CARLOS MONTERO En 1988 quedó quinto en el maratón de Nueva York (aún hoy, el mejor puesto de un español) y al año siguiente repitió clasificación en el de Chicago. También fue segundo en el maratón de Hamburgo y subcampeón de España de 10.000 metros.

Rey se quedó a un paso del récord que comparten Juan Carlos Montero (San Pablo de los Montes, 1961) e Iván Galán (Argés, 1979), ganadores ambos de seis sansilvestres. En total, entre los tres atletas se han repartido la mitad de las ediciones de la popular carrera navideña: 17 de 34. De ellos, solo Galán correrá este sábado, y es bastante problable que vuelva a vencer. Lo ha hecho los tres últimos años y esta tarde portará el dorsal número 1, el de principal favorito.

En categoría femenina, la reina de la manada es Josefa Cruz, con nueve victorias, ocho de ellas seguidas entre 1990 y 1997 (ABC intentó localizarla, pero la organización de la carrera dijo que no tenía ningún contacto con ella).

Campeón en la mili

Montero empezó a correr tarde. Se embarcó en los maratones de Valencia y Madrid por su cuenta, y haciendo el servicio militar le seleccionaron para representar a su campamento, proclamándose campeón de España de 10.000 metros al principio de la década de los ochenta.

Viendo que tenía nivel, Montero se tomó el atletismo en serio y se enroló en las filas de Martín Velasco, el entrenador de la generación de oro de toledanos de mediofondo y fondo. Además de Montero, a las órdenes de Velasco estaban el subcampeón mundial de 1.500 metros en 1987, José Luis González, y otros grandes nombres, como Juan Francisco Romera, Antonio Serrano o Juan Carlos Paul. Mientras ganaba sansilvestres, Montero fue también subcampeón de España de 10.000 metros, segundo en el maratón de Hamburgo, quinto en el de Chicago e igualmente quinto en el de Nueva York (el suyo es aún hoy el mejor puesto de un español en esta carrera).

Iván Galán es el único español que ha ganado la Copa de Europa de medio maratón. Lo hizo en Guadalajara en 2004. El atleta argeseño ha sido subcampeón de España tanto de medio maratón como de maratón, y su único recelo fue haberse quedado a un paso de ir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Galán fue seleccionado como suplente en maratón, pero finalmente no viajó hasta Gran Bretaña.

IVÁN GALÁN En 2004 ganó la Copa de Europa de medio maratón por clubes. Subcampeón de España de medio maratón y de maratón, se quedó a un paso de ir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, para donde fue seleccionado como reserva en maratón.

A pesar de este palmarés, Galán se ríe cuando se le pregunta si el atletismo da para vivir bien. «Esto no es como el fútbol...», empieza diciendo, por si todavía hubiera alguien que lo dudara. «Es que no tienes un contrato como cualquier persona, ni cotizas a la Seguridad Social, es un poco raro. Si te lesionas o tienes un mal año, tu club te pagará menos y las carreras a las que vas, también. El mogollón de lo que ganaba para todo el año era de noviembre a abril», añade.

Fernando Rey, de la misma generación que Galán, asiente cómplice. Rey dirige ahora TrainingRey, «una especie de club deportivo multidimensionado» que en la San Silvestre será el más numeroso, con 117 corredores. La idea de montar TrainingRey le llegó mientras se tomaba un año sabático, «porque ya veía que mi nivel estaba bajando» y necesitaba tiempo para pensar qué hacer con su vida. Durante ese año, «me marché a Madrid a hacer un máster en dirección deportiva y me pasó lo del ojo, afortunadamente, porque me cerró uno y me abrió tres».

Correr con cautela

En los que coinciden los tres reyes de la San Silvestre Toledana es en que es una carrera «dura». «Un sube y baja que te machaca mucho a nivel muscular», dice Montero. «Mucha gente se equivoca, porque sale demasiado rápido y luego llega a la zona del casco histórico y lo paga», añade Galán. «Ahí está el error que se suele cometer, que se gestiona mal el esfuerzo; este año, además, hay un doble añadido con la sorpresa del final, también en cuesta», completa Rey.

FERNANDO REY Se califica a sí mismo como «el eterno segundón». En su currículum sobresalen cuatro subcampeonatos de España, tres en la categoría de medio maratón y uno en 10.000 metros.

Por eso, si hubiera que dar un consejo, «sería que fuesen cautos». No lo dice cualquiera, sino un quíntuple campeón. Palabra de Rey. Ahora solo falta ponerlo en práctica.