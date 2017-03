Lucas BÃºa y Ana Lozano, quinto y sexto puesto en el Europeo de Belgrado

Cuatro atletas castellano-manchegos compitieron este fin de semana en el Europeo de pista cubierta celebrado en Belgrado (Serbia), donde España ha obtenido cuatro medallas.

Los mejores resultados de los atletas regionales los obtuvieron Lucas Búa (Toledo, 1994), quinto en la final de 400 metros, y Ana Lozano (Guadalajara, 1991), sexta en los 3.000 metros.

Nuria Fernández (Suiza, 1976, aunque vive en Socuéllamos) también compitió en los 3.000m metros y finalizó en décima posición, mientras que Sergio Paniagua (Talavera, 1995, aunque residente en Oropesa) no logró pasar a la final y cayó eliminado en las series del 1.500 metros.

En la final de los 400 metros, celebrada el sábado, Búa salió muy fuerte y acabó pagando el esfuerzo en la segunda y última vuelta a la pista. Con un tiempo de 46 segundos y 74 centésimas entró en meta quinto (el mejor español). Después de la carrera, el atleta toledano declaró: «Con estos animales, que van tan rápido, correr por las calles interiores es muy difícil. Lo he intentado, he peleado pero no era mi ritmo, siempre voy más tranquilo. Para la próxima vez».

Para Ana Lozano, el Europeo de Belgrado ha sido su primera gran competición internacional con España. Con 8 minutos, 55 segundos y 20 centésimas, la atleta alcarreña hizo marca personal y aseguró después de la prueba que su vida «ha cambiado entera este año». «Me encontraba muy bien. Venía con bastante más miedo que para la semi (final) y quería quedarme detrás. Solo he visto el paso del primer mil, luego no quería mirar. He ido buscando huecos, he ido pasando, y arriesgando porque no me sentía del todo recuperada», dijo Lozano sobre la final.