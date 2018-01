Fútbol-Segunda B Jorge Ortiz debutó con gol en el filial del Atlético El villacañero puso fin el domingo a un calvario de año y medio en el que apenas ha jugado al fútbol

Juan Antonio Pérez

@juananperez89 Seguir TOLEDO 16/01/2018 21:25h Actualizado: 16/01/2018 21:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Ortiz (Villacañas, 1992) debutó el domingo a lo grande: con gol y victoria de su nuevo equipo, el filial del Atlético, ante el Unión Adarve por 2-1 en el grupo I de Segunda División B. De esta manera, el nuevo extremo derecho rojiblanco puso fin a un calvario de año y medio en el que apenas ha jugado al fútbol.

Criado en la cantera del Getafe, Ortiz cuenta con un extenso currículo: Madridejos, filial del Albacete, Villarrobledo, Internacional de Madrid, filial del Alcorcón, Fuenlabrada y Real Oviedo. Además, tiene experiencia en Segunda División, donde jugó tres partidos con el Alcorcón en 2015 y cuatro con el Oviedo la temporada pasada.

Sin embargo, este curso el entrenador del club asturiano, Juan Antonio Anquela, no contó con él, por lo que el futbolista rescindió su contrato y fichó por el filial atlético en noviembre. Aun así, no ha podido debutar hasta este mes por la sanción de la FIFA al club colchonero.

Jorge Ortiz nunca olvidará el 21 de septiembre de 2014. Ese día, en un partido del filial del Alcorcón contra el Alcobendas Sport, un choque con un rival hizo que el villacañero se fracturara la zona frontal del cráneo en 15 partes. «Recuerdo que me levanté tras el golpe, me mareé y, de repente, no veía por el ojo izquierdo. Entonces, me toqué la cabeza. Lo sentía todo roto, notaba los huesos flotando, y no podía hablar», contó en Marca.

Por fortuna, se recuperó de aquello y ahora lucha por meter al filial rojiblanco en el play-off de ascenso a Segunda. De momento, es octavo a cinco puntos del cuarto de la tabla, aunque con un partido menos.