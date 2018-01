Fútbol-Segunda B Galán denunciará al Toledo si se demuestra la farsa con el míster El presidente de Cenafe dice que visitará por sorpresa al club para asegurarse de que cumple con la norma y Falcón es el verdadero entrenador, no García Sanjuán

El fichaje del nuevo entrenador por parte del Toledo puede acabar en los tribunales. De confirmarse que «Tito» García Sanjuán es el verdadero míster y no Miguel Falcón, como se empeña en afirmar el club, el presidente nacional de los entrenadores (Cenafe), Miguel Ángel Galán, anuncia que denunciará al conjunto verde por saltarse las normas.

El conflicto viene porque García Sanjuán llega procedente del Formentera, del grupo III de Segunda B, equipo del que dimitió el lunes. Y el artículo 162 de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dice que los entrenadores no pueden dirigir a dos equipos en la misma temporada. De ahí que el Toledo asegure que el fichaje de García Sanjuán es como adjunto a la secretaría técnica. Una versión muy poco creíble dada la trayectoria de García Sanjuán y por cómo se ha gestionado su contratación.

«Vamos a ir a Toledo a ver sesiones de entrenamientos para comprobar si los dirige García Sanjuán y también averiguaremos si baja al vestuario los domingos o si da la alineación. Si se está haciendo la trampa, denunciaremos», aseguró este jueves Galán a ABC.

El presidente de Cenafe reconoce que, con anterioridad a esta polémica, «he denunciado el artículo 162 en el juzgado» por considerarlo «anticonstitucional e ir en contra de los derechos de los trabajadores». «Es una norma absurda, con la que no estamos de acuerdo. Si los jugadores pueden cambiar de equipo tres veces a lo largo del año, no entiendo por qué los entrenadores no», lamenta. Ahora bien, «eso de entrenar por la puerta de atrás y que otro le ponga el carné no lo vamos a permitir», añade en alusión a García Sanjuán.

Contra Villar y Zidane

Miguel Ángel Galán se hizo conocido porque en 2014, también en calidad de presidente de Cenafe, denunció a Zinedine Zidane, entonces entrenador del Real Madrid Castilla, por no tener la titulación necesaria para entrenar en Segunda B. Aquello prosperó, «me dieron la razón», y Zidane estuvo sancionado durante tres meses sin poder sentarse en el banquillo.

Después, su fama aumentó cuando empezó a denunciar las corruptelas de Ángel María Villar como presidente de la RFEF. Tanto que incluso se postuló como candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol. Sin embargo, luego se retiró del proceso porque «estas elecciones no son democráticas».

«Yo he sido el que ha acabado con la dictadura de Ángel María Villar en la Real Federación Española de Fútbol», dice ahora con orgullo. Y cuando se le pregunta por qué no dudará en llevar al Toledo a los tribunales si se comprueba la farsa, responde: «Denunciaremos porque es mi obligación y para darle visibilidad al problema».