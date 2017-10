Fútbol Arnáiz quiere jugar con Messi Nacido en Talavera hace 22 años, debutó el martes con el Barça en la Copa del Rey y marcó un golazo. Hace apenas dos años y medio era suplente en el filial del Real Valadolid

JUAN ANTONIO PÉREZ

25/10/2017 20:20h Actualizado: 25/10/2017 20:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace cuatro años y unos meses, en mayo de 2013, los juveniles del Real Valladolid y el Talavera jugaron un torneo en Miranda de Ebro tras el cual los pucelanos le 'robaron' dos jugadores a los talaveranos. Ya saben, el pez grande que siempre se acaba comiendo al chico.

Uno era delantero y se llama Fran Adeva (ahora juega en la Peña Deportiva, un equipo ibicenco que milita en el grupo III de Segunda B); el otro era extremo izquierdo, aunque es diestro, y su nombre salió ayer en todos los telediarios tras debutar el martes con el Barça en la Copa del Rey y marcar un golazo.

Es José Manuel Arnáiz Díaz, que ha pasado de ser suplente en el filial del Valladolid a jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Ha pasado del barrio de Patrocinio de San José, uno de los más pobres de una ya achuchada Talavera de la Reina, a que hayan pagado por su talento más de tres millones de euros. La historia de este chico de 22 años es tan real que no sería creíble ni como sueño.

«Arnáiz reclama su lugar en el Barça», tituló ABC la crónica del partido ante el Real Murcia. «Arnáiz pide paso», opinó El Mundo. Los elogios estaban justificados: a los diez minutos de la segunda mitad, el talaverano recibió el balón en la zona izquierda del ataque y armó rápido la pierna derecha para, con un latigazo, marcar el 0-3 definitivo.

Si ahora mismo hay un canterano que tiene posibilidades de subir al primer equipo blaugrana y jugar al lado de un tal Messi, ese es Arnáiz. «Es un jugador con desparpajo y uno contra uno. Tiene el gol en la cabeza. Es un primer paso. A ver si nos puede ayudar más», dijo de él Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, tras el partido de Copa.

¿Lo conseguirá? Pues el tiempo lo dirá. De momento, Arnáiz es la estrella del filial del Barça, ubicado en la parte media-baja de la clasificación de Segunda División, con el que está cuajando una brillante temporada: en ocho partidos acumula cuatro goles y tres asistencias.

A Barcelona llegó en los últimos días de agosto y previo pago de 3,4 millones de euros, una barbaridad para un futbolista de Segunda. Una cantidad, además, que se incrementará conforme Arnáiz vaya cumpliendo objetivos: el Barça ya ha tenido que desembolsar otros 100.000 euros porque el futbolista ha debutado con el primer equipo.

Quienes no le conozcan se preguntarán: ¿cómo es posible que alguien que apenas jugaba en el segundo equipo del Valladolid haya pasado, en solo dos años y medio, a ser la gran promesa del Barça? «En la temporada 2014-2015 tuvo un problema con el entrenador, Rubén de la Barrera, que ahora está en la Cultural Leonesa, al que básicamente no le gustaba. Le llegó a poner hasta de lateral y Arnáiz no jugaba porque no estaba en su posición», explica Arturo Posada, periodista de El Norte de Castilla, que sigue la actualidad del club pucelano.

«Era difícil verlo...»

Ese año apenas jugó ocho partidos, en los que marcó dos goles, con el filial en Segunda B. Por eso, en el verano de 2015 el talaverano pensó en irse. Sin embargo, en el club «le convencieron para que se quedara, el entrenador se fue y Arnáiz explotó». ¿Se veía que podía ser una estrella? «Era un jugador que tenía condiciones, pero era difícil verlo, porque hay tantos que apuntan mucho y luego se quedan en nada..., pero en el club sí que lo tuvieron claro», recuerda Posada.

El siguiente curso, el 2015-2016, ya sí fue un jugador importante en el filial, jugando 31 partidos y marcando once goles. Incluso debutó con el primer equipo del Valladolid, en un choque ante el Leganés el 7 de noviembre de 2015 que acabó con empate a uno. Miguel Ángel Portugal fue el entrenador que le dio la oportunidad y ese año Arnáiz disputó cinco partidos en Segunda, todos saliendo como suplente.

La pasada temporada, el club fichó a Paco Herrera como míster y este fue el gran valedor del futbolista talaverano: le subió definitivamente al primer equipo y le dio la confianza necesaria para acabar siendo el mejor futbolista de la plantilla, con 35 partidos y 12 goles.

Lo que provocó que este verano fichara por el Barça. En principio para el filial, pero el martes debutó y marcó con el primer equipo. Una historia insuperable de éxito. O no, porque su futuro sigue estando por escribir.