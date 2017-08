Los taxistas de Toledo lucen nueva imagen

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, ha presentado la nueva imagen del servicio de taxi de la ciudad de Toledo. Junto a él han estado presentes en rueda de prensa Miguel Ángel Ortega, presidente de RadioTaxi y Carlos Sánchez, presidente de ServiTaxi.

Pérez del Pino ha presentado el nuevo polo que lucirán los taxistas de Toledo, así como las nuevas bandas identificativas que llevarán los vehículos junto al escudo de la ciudad. Afirmando que con esta nueva imagen «buscamos la unificación y la uniformidad».

El concejal toledano ha tenido palabras de agradecimiento hacia los taxistas por «rebajar la tarifa nocturna a principios de año para que los jóvenes puedan utilizar el servicio también durante la noche sin necesidad de coger su coche».

Miguel Ángel Ortega, de RadioTaxi, ha afirmado que «estas mejoras van a venir muy bien para identificarnos de los taxistas de fuera de Toledo ya que el instrusismo es una de nuestras mayores luchas».

Los taxistas han pedido una ley clara para evitar el intrusismo en su profesión y una identificación clara para que otros taxistas sepan donde pueden o no recoger a los clientes. Además, el concejal de Toledo ha añadido que la Policía Local ha denunciado ya a tres profesionales de empresas de transporte por recoger a viajeros en lugares no autorizados.

Preguntados sobre si todos los taxistas están de acuerdo con esta nueva indumentaria, Pérez del Pino ha dicho que «la mayoría es consciente que esto es bueno pero siembre habrá alguien al que no le parezca adecuado». Añadiendo que «el que no quiera usaro, de momento, no lo usará. El ayuntamiendo decidirá en el futuro si se convierte en obligatorio».