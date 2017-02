La solidaridad de «La Caixa» y Pepe Rodríguez

La propuesta que la Obra Social «La Caixa» hizo al chef toledano Pepe Rodríguez era sencilla: debía seleccionar dos entidades benéficas de la provincia para que fueran las beneficiarias de una ayuda de 3.000 euros cada una a favor de las familias en exclusión social. Una idea «extraordinaria» que el chef del restaurante «El Bohío», en Illescas, no tardó ni una milésima de segundo en aceptar.

Las raíces tiran, y mucho, y la primera causa a la que iría destinada estaba subvención estaba clara; Cáritas Parroquial de Illescas. «Cuando me contaron la idea enseguida me acordé de mi pueblo. Estuve hace muchísimos años trabajando en Cáritas y me emociona que haya una sola persona que ayude a los demás», indicó. Por el segundo candidato, el Banco de Alimentos de Toledo, se decidió leyendo precisamente este diario. «Estaba leyendo en ABC Toledo la labor que desempeña esta organización cuando me decidí por ellos», explicó el chef.

Al acto simbólico de entrega de los 6.000 euros la directora de Cáritas Parroquial de Illescas, Caridad Roggnoni, el presidente del Banco de Alimentos de Toledo, Manuel Lanza, el susodicho, Pepe Rodríguez y la directora territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, María Jesús Catalá quien destacó que el cocinero «representa» valores «coincidentes» con la entidad como son «la calidad de su trabajo, la confianza, el compromiso social y la cercanía».

Asimismo recalcó que la donación que recibirán estas dos entidades irá destinada a las «personas que más lo necesiten», una aportación que realizan a través de la Fundación Bancaria «La Caixa», que este año tiene un presupuesto anual de 510 millones de euros y felicitó a los dos responsables de las organizaciones benéficas por «dedicar parte su tiempo a ayudar a los demás».

Por su parte, la directora de Cáritas Parroquial de Illescas quiso remarcar que aunque el chef «se ha hecho ahora famoso, ha sido solidario desde muy jovencito». Así, destacó la importancia de esta ayuda para ayudar a los más desfavorecidos que, en Illescas, ayuda a 279 familias, 1.058 personas, que atienden una vez al mes, además de tener bolsa de empleo y talleres para educar a los niños en valores.

El presidente del Banco de Alimentos de Toledo se unió a estos agradecimientos destacando que se trata de una ayuda «importante» porque la ayuda que desarrollan en estos tiempos es «pobre por falta de recursos». Lanza indicó que la organización (en la que trabajan una media de 15 personas) atiende a 147 entidades benéficas que a su vez dan asistencia a 12.000 personas. «El año pasado se hicieron casi 900 entregas de alimentos en los 194 días de reparto lo que supone un promedio de 1.700 kilos por día».

Con este donativo, el Banco de Alimentos comprará alimentos como aceite, leche, galletas, cacao y tomate frito, y, además, una parte se destinará a gastos de seguros de las tres furgonetas que tienen para repartir alimentos, la gasolina o pagar los seguros de los 15 voluntarios.