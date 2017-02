Sobre María Pacheco

A comienzos de este mes de febrero apareció en el diario ABC Toledo un artículo titulado «El día en que María Pacheco huyó de Toledo», firmado por Mari Luz González. Como el tema me interesaba especialmente, inmediatamente procedí a su lectura, pero pronto me di cuenta de que el texto era sólo un refrito de mi libro La mujer valerosa. Historia de doña María Pacheco, comunera de Castilla (Toledo, Almud, 2005), sin que, en ningún momento, se haga mención de él. El plagio es fácilmente demostrable, sobre todo en lo concerniente al exilio de doña María Pacheco en Portugal, que tuve la oportunidad de investigar con gran esfuerzo trabajando en los archivos de Braga y Oporto. Creo que, por ética y por decencia, quien hace uso de la información contenida en un libro, debe citar sus fuentes y no apropiarse de algo que no le pertenece.

Pese a que a los historiadores se nos ningunee, que no se aprecie nuestro trabajo, que trabajemos por amor al arte y sea difícil -casi imposible- publicar el resultado de nuestras investigaciones (ninguna institución pública se molesta ya en editar libros), pero lo que no podemos consentir, por mera dignidad, es que alguien se aproveche de nuestros esfuerzos y se los apropie. Comprendo que en las exclusivas comprometidas los periodistas no citen sus fuentes, pero en este caso me parece muy deshonesto que no lo hagan. Un libro puede y debe ser leído por todos, pero su contenido es propiedad intelectual de su autor.