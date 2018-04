Puy du fou, proyecto singular no de interés en Toledo

POR ANTONIO ZÁRATE

El 4 del 8 de 2017 publicaba en ABC un artículo en el que se cuestionaba la instalación del parque temático en la finca Zurraquín, dentro del término de Toledo. En él se alertaba sobre problemas medioambientales y de consumo de agua de una instalación por la que sus promotores estiman que pasarán 1,3 millones de visitantes al año. Como allí se decía, la ubicación se ha decidido sin información pública ni estudios previos que la justifiquen, aun así, el Consejo de Gobierno de la Junta de CLM declaró el proyecto de «Singular Interés Regional» el 9 de agosto de 2017, con la aprobación previa del Ayuntamiento.

La Consejería de Fomento de CLM ha aprobado inicialmente este proyecto por resolución de 05/02/2018 y ahora se encuentra sometido a información pública, lo que ha permitido acceder a una documentación que no sólo confirma los temores manifestados antes, sino que provoca alarma por los daños irreversibles que puede producir su ubicación inadecuada. El propio estudio de impacto ambiental, que forma parte de la documentación, reconoce problemas de generación de ruidos y de contaminación atmosférica, además de suponer la supresión de un espacio de suelo rústico de valor paisajístico, forestal y ambiental. El parque temático producirá contaminación acústica y lumínica que afectarán a la ciudad, especialmente a su zona oeste, puesto que uno de sus fundamentos son los espectáculos nocturnos basados en juegos de luces, pirotecnia, drones y megafonía, y operativos durante gran parte del año hasta las 24,0 u 0,1 horas de la noche según los meses.

Naturalmente, el ruido será perjudicial para la salud y la calidad de vida de los residentes próximos al parque, para muchas urbanizaciones, como las de Montesión y San Bernardo, y para los municipios de Argés y de Guadamur, todos instalados en estos espacios antes de que alguien decidiera la implantación en esta ubicación del «Puy du Fou», por lo tanto, ajenos a intereses especulativos y a los inconvenientes de los que van a ser víctimas involuntarias, obligándoles a recluirse en sus viviendas en pleno verano. La misma documentación del proyecto reconoce estos riesgos y expresa la necesidad de una modelización de las emisiones sonoras que no se ha realizado y cuya ejecución será irrelevante después de aprobarse el proyecto, pues los daños ya estarán provocados y serán de imposible reparación. Precisamente, el ruido destaca entre las razones por las que los parques temáticos no se ubican en zonas urbanas o en contacto con ellas. A este problema se añade el de contaminación lumínica, no sólo por los juegos de luces de los espectáculos nocturnos sino por la pirotecnia que los acompaña y el movimiento de drones. También serán elevados los riesgos de incendio del monte y campos próximos por efectos de la pirotecnia.

Otro problema es el elevado consumo de agua, siempre grave pero más inquietante al comprobar que la captación de agua se hará directamente del abastecimiento general de la ciudad, en el Cerro de los Palos, lo que supondrá una reducción de las reservas y riesgo en situaciones de sequía. También sorprende que el agua potable se destine a todos los usos, incluidos el riego y la nebulización para mejorar el confort de los visitantes en verano, aunque se prevea una depuradora de aguas para el riego en una segunda fase. En este contexto, ¿dónde quedaría el compromiso de las autoridades locales y regionales con la sostenibilidad en caso de aprobación del proyecto? Y en este mismo sentido, ¿cómo aprobar un proyecto en el que las aguas residuales serán almacenadas para su posterior traslado a una estación depuradora?, aunque esto sólo fuera en una primera fase ¿es esto sostenibilidad de las instalaciones? Por otra parte, ¿cómo justificar consumos de agua de la red general para fines especulativos que incluyen un lago, canales y dudosos sistemas de gestión de aguas residuales? Y todo eso en una ciudad especialmente sensible a los problemas del agua como es la nuestra.

La contaminación por emisiones de partículas y gases efectos invernadero de los miles de vehículos que acudirán al parque, según previsiones, constituye otra amenaza para toda la ciudad. En la documentación se reconocen estos daños pero no se tiene en cuenta que los vientos soplan preferentemente de componente oeste, por lo que la contaminación se desplazará hacia el casco histórico acumulándose en el fondo del valle, sobre todo bajo situaciones anticiclónicas que son predominantes a lo largo del año, con riesgo para las personas y la conservación del patrimonio monumental.

Tampoco se resuelve la ocupación de zonas de servidumbre de dominio público hidráulico, el manejo del yacimiento arqueológico localizado en su interior y derechos de investigación minera en la zona, todo queda pendiente de posteriores autorizaciones. No obstante, lo principal son los daños a la salud de las personas y a los derechos de los residentes a quienes los responsables políticos se deben en primer lugar y a los que tienen la obligación de proteger, anteponiéndoles a intereses especulativos.

Todo lo dicho justifica, pues, la solicitud pública a las autoridades regionales de queno aprueben el proyecto de parque temático en la ubicación elegida y que se considere en todo caso su traslado a otro lugar fuera de la ciudad, a un emplazamiento que reduzca los impactos medioambientales y permita respetar la seguridad de las personas y su calidad de vida, siempre desde criterios de sostenibilidad, como se ha hecho en Francia, donde «Le Puy du Fou» se ubica casi a 100 km de distancia de las ciudades más próximas.