Proyecto Hombre desembarca en Toledo

Proyecto Hombre, ONG dedicada al tratamiento y rehabilitación de drogodependencias y otras adicciones, abrirá un Centro de Día en Toledo a finales del próximo mes de septiembre. En la actualidad se está a la búsqueda de un local para poner en marcha este proyecto en Toledo, única provincia de Castilla-La Mancha donde no existe aún. El director general de Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha, Modesto Salgado, ha explicado a ABC que será «un centro de día fundamentalmente para gente con problemas de cocaína, y algo de alcohol también, pero que no necesitan entrar en comunidad terapéutica. Vamos a abrir por la tarde y la gente vendrá a partir de las seis; personas con problemática de cocaína y que tiene cierto apoyo familiar; que incluso aún no han perdido el trabajo y pueden hacer un programa de rehabilitación estilo Proyecto Hombre. Tenemos bastante demanda porque la cocaína es la droga más consumida ahora».

Asimismo, Salgado ha explicado que otro objetivo de este centro de día será el tratamiento de adolescentes consumidores de hachís. «También estamos atendiendo en todas las provincias bastantes adolescentes que vienen, a veces, obligados por sus padres porque consumen mucho hachís y pastillas, y a veces tontean con la cocaína; gente de 16, 17 y 18 años con la que estamos comenzando a trabajar».

Proyecto Hombre, que acaba de celebrar sus 25 años en la región, está en conversaciones con la Junta de Comunidades y la Subdelegación del Gobierno en Toledo para estudiar la posibilidad de la cesión gratuita de un local donde instalar sus dependencias y donde trabajarán en un primer momento un psicólogo y un trabajador social: «Necesitamos un local no muy grande con tres oficinas y dos salas donde se atienda a los padres y a los chicos; calculamos que, entre los dos grupos, serán entre 30 y 40 personas diarias a nivel ambulatorio, que no precisan internado», ha señalado Salgado.

Ha subrayado asimismo que la problemática de la adicción es similar en toda España. «Hablando el otro día con el subdelegado del Gobierno, Fernando Sanz, me decía asustado que en los controles de alcoholemia durante 2016, unas 5.000 personas también dieron positivo en drogas, y quizá ese sea el dato más fiable porque en las encuestas la gente suele mentir. En los últimos accidentes que ha habido, la mayoría de los conductores habían consumido alcohol y drogas. Entonces, el subdelegado me decía que probablemente hagan un convenio con nosotros para mandar de forma obligatoria a toda la gente que dé positivo en droga a rehabilitación con nosotros, porque, además, también es un riesgo para el resto de conductores».

Proyecto Hombre también firmará convenios con ayuntamientos de La Sagra para prevención escolar y escuela de padres. «En todas las poblaciones entre Toledo y Madrid hay mucho consumo y ya he contactado con varios concejales que están encantados porque hay muchos padres de adolescentes que están alarmados y no saben muy bien qué hacer cuando detectan ciertos comportamientos, como fracaso escolar, con un montón de conflictos familiares, y empiezan a sospechar que es un tema de drogas».

Añade el director general de Proyecto Hombre que el trabajo que realizan es muy gratificador: «El cambio que da la gente es impresionante», subraya. Con motivo del 25 aniversario, Proyecto Hombre ha publicado un video en el que diferentes jóvenes cuentan su experiencia tras pasar por uno de estos centros.