«Las primarias no van a condicionar el futuro del Gobierno de Page»

Más de 12.100 militantes socialistas de Castilla-La Mancha están llamados este domingo a participar en la elección de la persona que dirigirá el PSOE en los próximos años al frente de la Secretaría General, vacante en estos momentos. Deberán decantarse por Susana Díaz, Pedro Sánchez o Patxi López. Hablamos con el secretario de organización del PSCM-PSOE, Jesús Fernández Vaquero.

—Muy convulsas se presentan las primarias socialistas, que muchos interpretan como una divisón en el partido al concurrir tres candidatos. A su juicio, ¿está roto el PSOE?

—Con esto nunca se acierta. Si hubiese un solo candidato, se diría que todo está amañado, como ocurrió cuando se presentó Emiliano García-Page (secretario general del PSCM-PSOE desde 2012); y si hay dos, y mantienen posturas divergentes, se habla de enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que es una manera democrática de elegir a la persona que los militantes quieren que dirija el partido en los próximos cuatro años.

—Pero al aflorar el proceso interno que son las primarias al exterior, da la impresión de que el PSOE esté lavando sus «vergüenzas» públicamente. ¿No cree que eso perjudica al partido de alguna forma?

—Ya sabe usted que en el mundo de los medios de comunicación la noticia es que el hombre muerde al perro, no que el perro muerde al hombre. Y, claro, todo lo que sea enfrentamiento, planteamientos distintos en los partidos, es algo morboso y se hace noticia de ello. Pero esto un proceso limpio que se ha presentado con avales.

—¿No ve usted riesgo de que se parta el PSOE dependiendo de quién gane las primarias?

—Yo creo que no. El PSOE ha pasado por momentos complicados a lo largo de su historia. Recuerde el enfrentamiento famoso de Largo Caballero con Indalecio Prieto, que fue terrible; también lo hubo entre Alfonso Guerra y Felipe González, o entre Borrell y Almunia, y el partido no se ha roto porque el PSOE es mucho más fuerte que todo eso.

—La Federación Socialista de Castilla-La Mancha no se ha pronunciado abiertamente por ningún candidato, pero todo el mundo sabe que la candidata de García-Page es Susana Díaz. Además, él vinculó de alguna forma su futuro político al resultado de las primarias. ¿Cree que se equivocó al decirlo, o estuvo acertado?

—Mire, aquí todos los militantes tienen su opción; puede haber un 2% de ellos que no lo haya decidido todavía. Una cosa es que tengan su candidato preferido y otra es que lo hayan manifestado o hecho campaña a favor. Tan lícita es una cosa como la otra. Lo único que ha dicho Emiliano, y en eso coincido con él plenamente, es que no es lo mismo para él un candidato que otro; que se siente más cómodo evidentemente con uno (Susana Díaz) que con otro (Pedro Sánchez) y en este sentido fue que se cuestionara, en función de los resultados, su futuro político y el del partido aquí en la región.

—Imagínese que gana Pedro Sánchez. ¿La posición de García-Page sería delicada o no?

—Evidentemente, si gana Pedro Sánchez, la posición de Emiliano no es mejor que si gana Susana Díaz, no le voy a engañar; es distinta.

—¿Pero hasta el punto de plantearse su futuro?

—No, no, yo creo que no. Eso hay que reflexionarlo, no solo Emiliano sino toda la organización aquí en Castilla-La Mancha. Nosotros vamos a tener un congreso regional en cuanto se celebre el federal. Pero, vamos, a mí me preocupa mucho más el tema de los Presupuestos, lo que afecta a la región, que los temas orgánicos.

—Hace unos días, en los medios de comunicación se habló del secretario general del PSOE de Albacete, Manuel González Ramos, —que apoya a Pedro Sánchez—, como candidato alternativo a García-Page en el congreso regional. ¿Qué credibilidad le da?

—No veo yo que Emiliano vaya a dimitir ni a Manolo con apetencia de ser el secretario general.

—¿Ha hablado usted con él?

—Claro que he hablado con él. Él mantiene una posición de apoyar a Pedro Sánchez pero no le veo, en absoluto, con intención de disputarle la Secretaría General a Emiliano.

—¿Pero tiene usted seguro que García-Page optará a la reelección?

—Lo que es seguro es que yo voy a hacer todo lo que pueda para que así sea.

—¿Cómo le ve ahora en estos momentos azarosos que vive el PSOE?

—Pues le veo como yo, como Josele Caballero, como Martínez Guijarro, como Álvaro Gutiérrez...lo estamos viviendo con ilusión porque hay una movilización importante de los militantes, pero al mismo tiempo con responsabilidad, y con preocupación. ¿Por qué no?

—De todas formas, ¿qué pálpito tiene, quién va a ganar las primarias?

—Es muy difícil saberlo pero la impresión que tengo es que Susana Díaz va a ganar las primarias, aunque mi opinión no está basada en datos científicos, en absoluto.

—Page es el presidente de Castilla-La Mancha, con independencia del partido al que pertenezca. ¿Lo de replantearse su futuro pasaría por un adelanto de las elecciones autonómicas?

—No, no. El resultado de las primarias no va a condicionar el futuro del Gobierno de Castilla-La Mancha, se lo puedo asegurar. Yo creo que el PSOE aquí en la región está muy consolidado y no hay un liderazgo alternativo al de Emiliano. Lo que me preocupa realmente es abrir un nuevo debate sobre los Presupuestos después de que pasen todos estos procesos. El PP está en congresos y Podemos está también en fase interna electoral, y todo influye mucho y todo se contamina. A partir del lunes será el momento de intentar otra vez llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos.

—¿Están teniendo ustedes ya contactos encaminados a eso con algún partido, ya sea podemos, ya sea el PP?

—No, no, de forma seria no se ha hecho ninguno. Porque no es el momento. Tenga en cuenta que ahora mismo todo el mundo está pensando más en las estrategias, en los problemas que tienen en su organización y cómo resolverlos, pues, evidentemente, la cabeza está ahí. Y una vez que queden resueltos esos problemas y estén los caminos diáfanos, es el momento de sentarse a hablar.

—Si ganara Pedro Sánchez, ustedes, como Federación socialista, ¿se pondrían a su disposición en el caso de ratificarse su victoria?

—Sin lugar a dudas, la Federación se pondría a disposición del candidato que ganara. Sin lugar a dudas.

—¿Qué opina de los últimos vídeos de Podemos atacando y ridiculizando al PSOE y a García-Page?

—Evidentemente, no es mi forma de entender la política. Creo que se puede ser gracioso, tener inventiva para llegar a gente a la que normalmente no se llega con un lenguaje político. Pero hay unos límites, y esos límites son un poco la estética, el sentido de la vergüeza...

—¿Y qué le parece el «tramabús» de Podemos transformado en Castilla-La Mancha en «bonobús»? ¿Por qué cree que la han tomado ahora con Bono?

—Aprovechando el incendio de Seseña, no se intenta averiguar lo que pasa ahí, por qué se quemaron las ruedas, el vertedero; o si ha habido problemas de salud, de contaminación o de salud. Lo que se pretende es hablar de la urbanización de El Pocero y de Bono. ¿Por qué? Porque es lo que vende y por eso han sacado el autobús con la foto de Bono, o la moción de censura contra Rajoy. Al final, lo que pretenden es política espectáculo e influir en el proceso de primarias.