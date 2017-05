Preocupación en el pequeño comercio de Palomarejos por el cierre del hospital

En la asamblea anual recientemente celebrada de la Asociación de Vecinos Palomarejos-Buenavista «La voz del barrio», se abordó un asunto «preocupante», en palabras de los vecinos, sobre el futuro del barrio. Se trata del cierre del viejo hospital Virgen de la Salud, enclavado en la avenida de Barber, cuando se abra el nuevo centro hospitalario en el barrio Santa María de Benquerencia, previsto para finales de 2019, según aseguró recientemente el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Este hecho, que más tarde o más temprano se producirá, tiene «mucha trascendencia para nuestro entorno pues en un corto plazo desaparecerá, como lo conocemos hoy, el hospital, así como el Centro de especialidades Diagnóstico y Tratamiento, por haberse construido todo en el nuevo del Polígono».

Según analizaron los vecinos en la reunión, este hecho «conllevará que, si no se consiguen alternativas de remodelación y transformación en nuevos servicios sanitarios» o de otra índole, «creemos que afectará muy negativamente y se perderán las posibilidades de mantenimiento de esos pequeños comercios que son la estructura donde se asienta nuestro barrio, y que tienen mayor actividad por la mañana, lo que les permite seguir con su negocio abierto y funcionando, ya no no tenemos industria que pueda sustituir estas pérdidas», exponen.

Les preocupa también el futuro traslado del cuartel de la Guardia Civil, situado en uno de los extremos de la avenida de Barber, fuera del barrio de Palomarejos, lo que «añadiría más problemas» -argumentan- , pues se plantea su construcción en otra zona». Aunque reconocen los habitantes de este barrio que este asunto del traslado del cuartel está parado, algo que efectivamente es cierto e que incluso parece haber salido de la agenda política, temen que «en cualquier momento» pueda hablarse de nuevo de esta posibilidad, ya que es una dotación necesaria y las actuales instalaciones se encuentran en miu mal estado.

Los vecinos han solicitado una entrevista con el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «para que nos aclare estas incertidumbres», y dicen estar pendientes de la contestación.

«Quixote Crea»

También se refieren, en cuanto al futuro del barrio y al uso que podría dársele a otros inmuebles, al edificio del «Quixote Crea», situado en la calle General Villalba esquina a Duque de Lerma, el cual «sin saber claramente para qué sirve, si se le da uso de oficinas, o empresas, también restará posibilidades por su proximidad a buscar alternativas en estos espacios que pudieran quedar libres».

Finalmente, citan el edificio del antiguo colegio Mayol, actualmente vacío y del que en su día se dijo que sería una residencia de mayores con más de 180 plazas. Los vecinos hablan de otras posibilidades, como la de «transformarse en un hotel o en locales comerciales», por lo que, a su juicio, «se siguen perdiendo oportunidades de usos alternativos a estos espacios, si se quedan libres».