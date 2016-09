El PP denuncia el contrato del socialista Mansilla como asesor jurídico de la TV regional

Vuelve la polémica política en torno a la televisión regional de Castilla-La Mancha. La causa, la última contratación, sin proceso de selección previo, de Mario Mansilla, exdirigente socialista, en el Ente autonómico. La representante del PP en el Consejo de Administración de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM),María del Carmen Martín, dijo que, con estos hechos, el Ente público se consolida como «un nido de enchufados» y «de pago de favores», tras la contratación de Mario Mansilla como «asesor jurídico».

Señaló Martín que, pese a haberse pedido explicaciones en el mes de julio sobre la contratación del exsenador socialista en Castilla-La Mancha Televisión (CMT), no ha sido hasta el pasado miércoles cuando la directora general, Carmen Amores, reconoció su contratación, asegura.

Al parecer, Mario Mansilla ha sido contratado durante un año sin ningún proceso de selección, «por sus méritos jurídicos», y a razón de 1.450 euros al mes, una cifra que, multiplicada por doce meses, no alcanza los 18.000 euros de un contrato de servicios negociado sin publicidad.

Una cantidad global que -dice el PP- «hubiera exigido la solicitud de tres ofertas y la realización de un pliego de cláusulas administrativas y un expediente justificando la aceptación de una de las ofertas y el rechazo de las otras dos», precisó Martín.

Dirigente «dictatorial»

Según la dirigente popular, Amores aseguró no conocer a Mansilla y declaró haberle contratado por sus «méritos jurídicos» a pesar de la corta carrera en la abogacía de Mansilla y de que éste fuera un destacado dirigente regional del PSOE que «en su día, manejó con mano de hierro y de forma dictatorial las Cortes regionales».

Aclaró que Mansilla fue senador hasta 2007 y que desde entonces se ha dedicado al ejercicio de la abogacía «aunque nunca dejó su activismo político y su militancia». Además, recordó que en octubre de 2007 cuarenta trabajadores de la empresa Majiteso S.L reclamaron a Mansilla y a la alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), su actual esposa, María Dolores Ortega, el abono de cerca de un millón de euros que les adeudaban por la construcción de sus viviendas familiares.

Añadió Martín que en 2009 se conoció que Mario Mansilla participó en un «pelotazo urbanístico» en el que obtuvo unos beneficios netos de 3 millones de euros en una operación llevada a cabo en la propia localidad ciudadrealeña de Fernán Caballero.

La representante popular criticó también la esposa de Mansilla, María Dolores Ortega, ha sido nombrada directora de Gestión y Servicios Integrales de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Ciudad Real), «a pesar de no tener experiencia». A lo que añadió que la primera mujer de Mansilla «ha sido colocada en la Junta como directora general de Tributos y Ordenación del Juego».

La reacción del PSOE sobre estas denuncias del PP no se hizo esperar. Y se produjo a través del portavoz del PSOE en el Consejo Asesor de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM),Patrocinio Gómez, quien calificó de lamentables las críticas de los consejeros del PP que «sólo buscan dañar la imagen» del Ente Público a raíz de contratar al exsenador socialista Mario Mansilla como asesor jurídico.

«Es una contratación de la que fuimos informados con pelos y señales por la directora general durante la reunión del pasado consejo y que observamos con absoluta normalidad», señaló Gómez en un comunicado, en contestación a la representante del PP en el Consejo, María del Carmen Martín.

Gómez explicó que «se trata de un servicio externo» y, que por tanto, no forma parte de la plantilla y que se le ha contratado porque «el Ente no dispone de un gabinete jurídico interno y es necesario contar con una persona que resuelva cuestiones legales, derechos de imagen, etc., que surgen de manera frecuente». «Aquí no hay nada raro, no se ha escondido nada como ocurría en la etapa de Gobierno de Cospedal. Todos los datos de su contratación figuran en el portal de transparencia de la Junta y se pueden comprobar. Esto nada tiene que ver con los contratos galácticos que firmó el anterior director general, Nacho Villa», subrayó.

El portavoz socialista recordó que las acusaciones del PP son «muy graves» y que solo buscan «dañar la imagen de la empresa y de los profesionales que trabajan en ella». Sobre los «enchufes» de los que hablan los dirigentes del PP, precisó que «acabaron ya con el final de la negra etapa de Villa, que se rodeó de una plantilla paralela de un centenar de personas para atacar todos los días a aquellos que criticaban al anterior ejecutivo y para loar la figura de Cospedal». «Ahora se están recuperando las audiencias y la profesionalidad en RTVCM y se está haciendo con austeridad frente a lo que ocurría antes, donde, en época de crisis, Villa se gastaba miles de euros en hoteles, comilonas a base de carne de Kobe o langostas, viajes de taxi, bebidas, etc.».

La o