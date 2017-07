Podemos Toledo pide suspender la actual consulta y hacer otra con dos preguntas

El Círculo Podemos Toledo ha reclamado ese sábado la suspensión de la actual consulta lanzada a las bases para preguntar sobre el apoyo al presupuesto y la entrada de la formación en el Gobierno regional, y celebrar otra «consulta democrática con dos preguntas claras y diferenciadas», una sobre cada cuestión.

En un comunicado, Podemos Toledo ha afirmado que la actual consulta, puesta en marcha en la mañana de este viernes y que se prolongará hasta el lunes por la noche, ha generado «controversia y malestar entre las bases de Podemos Castilla-La Mancha».

Por un lado, Podemos Toledo ha argumentado que no se ha contado con tiempo e información suficiente para debatir las «importantes cuestiones en juego».

Por otro lado, ha denunciado que la única pregunta formulada ha sido decidida «desde la Secretaría General, sin que en el Consejo Ciudadano Regional se votaran otras propuestas planteadas».

De este modo, ha criticado la pregunta que se ha lanzado a la militancia y que dice: "¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?".

Para Podemos Toledo, esta pregunta es «confusa y tendenciosa» y además «priva a las bases de la posibilidad de decidir por separado la aprobación, o no, de los presupuestos, y la entrada, o no», en el Gobierno regional del PSOE.

«La consulta, tal y como se ha planteado, no nos permite a las bases ejercer nuestro derecho a decidir con garantías democráticas», ha denunciado Podemos Toledo, que ha decidido por unanimidad reclamar la anulación de la actual consulta y celebrar otra con dos preguntas, una sobre la aprobación o no de los presupuestos y otra sobre la entrada o no de Podemos en el Gobierno regional.