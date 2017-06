Page negociará en persona los presupuestos con la oposición

La carta del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a la que ha tenido acceso ABC, finaliza diciendo que «ante esta petición ciudadana, y desde un ejercicio de responsabilidad política e institucional, te solicito mantener, lo más pronto posible, una reunión con tu grupo parlamentario para analizar, de manera conjunta, el planteamiento recogido de estas reuniones con colectivos y entidades. Quedo a la espera de tu disponibilidad».

Se refiere el consejero a las más de 200 reuniones mantenidas con colectivos y entidadades de la región, donde «ha constatado el máximo interés de la ciudadanía de que haya un entendimiento entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas para que la Comunidad autónoma disponga, lo antes posible, de un presupuesto para 2017 que acabe con la situación de prórroga presupuestaria que existe en la actualidad».

Carta del consejero de Hacienda a los grupos

Más de 270 millones

Añade la misiva que el Presupuesto de la Junta para 2017 permitirá incrementar en más de 270 millones de euros el gasto no financiero con respecto al de 2016 y que irían destinados a avanzar, de manera decidida, en aquellas políticas orientadas a promover la cohesión social en Castilla-La Mancha. «Un objetivo que comparten, sin duda, este Gobierno y su Grupo Parlamentario».

El envío de esta carta se produce unos días después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunciara que en breve se retomarían los contactos políticos con el solo objetivo de aprobar los presupuestos de la Junta de Comunidades para este ejercicio, cuentas que fueron rechazadas en el pleno de las Cortes del pasado 17 de abril por el PP, como se esperaba, y Podemos, partido que sustenta al Ejecutivo autonómico en el ámbito parlamentario y que ya había firmado y presentado con la Vicepresidencia regional un documento base para la apobación del presupuesto, hecho por el que su rechazo en el citado pleno constituyó toda una sorpresa para el PSOE y el Gobierno de García-Page, además de una «deslealtad» y una «traición»absolutas después de haber anunciado que aprobaría las cuentas.

La misiva de la imagen, que tiene fecha de 5 de junio, va dirigida al «estimado portavoz» del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, aunque tambien se ha enviado a los portavoces del PSOE, Blanca Fernández, y de Podemos, David Llorente.

Los grupos parlamentarios han reaccionado de forma diversa a esta «invitación» del consejero de Hacienda de reabrir el diálogo. En este sentido, el PSOE entiende que lo importante es el emplazamiento y que, una vez que cada grupo haya mostrado su disposición a retomar los contactos, se pueda fijar el día y hora de esa cita.

El diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Saez, ha dicho que le consta que hay conversaciones con Podemos para mantener también ese encuentro, y que este tendrá carácter bilateral.

Asimismo, Saez apuntó a la posibilidad de que sea el propio García-Page quien lidere esas conversaciones para aprobar el presupuesto, siempre que la agenda del presidente regional lo permita, y añadió que la carta de Ruiz Molina ha sido enviada «en nombre del presidente». «A ver si están interesados —dijo el diputado del PSOE— porque si no es así entonces difícilmente nos podemos sentar en la misma mesa».

«El Gobierno regional demuestra su disposición a establecer una nueva línea de comunicación para aprobar los presupuestos y entiendo que el próximo lunes se podrían empezar las conversaciones bilaterales, y no descarta que el propio presidente García-Page asuma la situación, si la agenda se lo permite», ha subrayado. En cualquier caso, aseguró que «el vicepresidente, el consejero de Hacienda y todo el Gobierno va a estar implicado» en unos encuentros donde «después de tantas críticas van a tener la oportunidad de solucionar un problema tan importante», ha dicho Saez, para quien, con la carta, «lo importante es ver si hay disposición, que esperamos exista, sobre todo con Podemos, que ya dijo estar dispuesto», al recordar como el PP «enmendó los presupuestos a los diez minutos de presentarse, y sin conocerlos».

De primera mano

El deseo del PSOE es aprobar los presupuestos, ha añadido, y ha restado importancia a la persona o personas que vayan a liderar las conversaciones. «No preocupan las personas que estén en las reuniones bilaterales, pero el presidente estará de primera mano».

Por su parte, el portavoz regional del PP en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha confirmado que el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, solicitó el pasado lunes una reunión con el Grupo Parlamentario Popular para, según supone, «hablar de presupuestos».

No obstante, ha añadido que esta carta no indica «ni cómo ni cuándo» García-Page quiere reunirse con el PP. «No decía para qué, supongo que para hablar de presupuestos», ya que es «una carta llena de ambigüedades, falsedades, mentiras y sin decirnos cómo ni cuándo nos pedía una reunión. Nos venía a decir que se había reunido con más de 200 colectivos y no refleja ninguno de ellos». Criticó Robisco que «dos meses para escribir una carta es mucho tiempo» y que ellos van a responder «de forma inmediata» a la misma. No quiso apuntar ningún nombre de la persona o personas que estarían presentes en las reuniones, pero dijo que «el PP siempre está en disposición» de reunirse con el Gobierno regional. «No voy a recordar la de veces que hemos ofrecido de todo», ha añadido, y subrayado que «espero que Page diga cómo, cuándo y qué es lo que va hacer».

De momento, Podemos no se ha pronunciado sobre esta invitación del Gobierno de Page a retomar las conversaciones para aprobar los presupuestos, pero ya dijo su líder regional, José García Molina, que no tendría inconveniente en hacerlo sin imposiciones y partiendo de cero.