Nacho Bravo, con 8 aÃ±os, campeÃ³n del mundo de cÃ¡lculo mental

Ignacio Bravo Martín (Toledo, 2009) se está paseando este domingo tan contento por Kuala Lumpur (Malasia) con su copa y su medalla, trofeos que Nacho acaba de ganar como campeón del mundo de cálculo mental en su categoría (nivel 5 de un total de 10). Ha sido el único representante español en el campeonato organizado por Aloha Mental Arithmetic, adonde ha acudido acompañado de sus padres, Carlos y Elvira.

Nacho ha realizado 67 de los 70 cálculos matemáticos que los participantes debían resolver en un máximo de 5 minutos, aunque los padres del pequeño español desconocen cuántas operaciones habrán sido correctas. En cualquier caso, el jurado de esta competición internacional le ha proclamado campeón del mundo en su categoría.

«En la prueba no he estado nervioso. Luego, antes de los premios, me he aburrido mucho, porque me han dejado en una sala con niños chinos y no podía entenderme con ellos. Entonces, he cogido una goma de borrar y me he puesto a jugar con ella», ha contado el pequeño a ABC momentos después de conocerse que había logrado su proeza.

Ha conseguido así alcanzar un reto que se había marcado: superarse a sí mismo. «Estoy muy contento», añade el chaval, que luce una bandera de España a la espalda, su medalla al cuello y la copa que le acredita como campeón del mundo bien agarrada en su mano izquierda.

Ahora Nacho y sus padres, la única delegación española en la competición, pasarán unos días de vacaciones en Malasia antes de llegar a Madrid el próximo viernes por la mañana.

Después del verano, Nacho regresará al colegio público Valparaíso de Toledo para cursar tercero de Primaria y contar a sus compañeros la experiencia tan increíble que ahora está viviendo al otro lado del mundo.