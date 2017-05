Muere tras recibir una paliza en un bar de Santa Bárbara

Julio Sergio García Toledo, de 43 años, murió ayer en el hospital Virgen de la Salud de Toledo a causa, presuntamente, de una paliza sufrida el miércoles por la tarde en un bar ubicado en la avenida de Santa Bárbara, número 69, en Toledo. Julio, conocido como «Julito», era el propietario del local y residía en una vivienda situada justo encima del negocio. El bar lo tenía alquilado a Juan Moreno Ortega, quien, consultado ayer por este periódico sobre el suceso, dijo: «Yo no voy a hablar de estas cosas. No, no, no quiero hablar ahora».

Ayer, el bar continuaba precintado por la Policía Nacional. ABC contactó con este Cuerpo para conocer más datos del suceso, pero se negaron a colaborar. «Nada que comentar», fueron las únicas palabras pronunciadas por el agente encargado de atender la llamada. También hubo contacto con la Policía Local, pero algunos funcionarios reconocieron no haber recibido aviso del incidente.

Los hechos que acabaron con la vida de Julio habrían ocurrido el miércoles, entre las seis y las siete de la tarde, según el testimonio de varios vecinos. A esa hora, se oyeron fuertes gritos en la zona y, a continuación, una mujer de mediana edad salió «temblando» del citado bar. Enseguida se personó en el lugar de los hechos una UVI móvil y se llevó a la mujer. Mientras, una fuente que no presenció los hechos asegura que a Julio lo trasladaron al hospital «en un coche particular».

El propietario del local recibió contundentes golpes en la cabeza, lo que le provocó la muerte este viernes por la mañana, menos de 48 horas después de ser ingresado en el hospital. Al parecer, Julio había entrado el miércoles al bar para un asunto relacionado con el cobro de un recibo de la luz, según diversas fuentes. Se desconoce la identidad y el número de personas que participaron en el altercado.

Familia de Segismundo

El muerto era familia de Segismundo, un vecino de Santa Bárbara fallecido hace pocos meses y muy conocido en esta popular barriada, precisamente por haber regentado el bar que ahora tenía alquilado Julio Sergio. Bajo la dirección de Segismundo, todo el mundo conocía el local como «el bar de Sergy’s».

Después, Segismundo decidió alquilar el bar y varios fueron los inquilinos que explotaron el local. El actual, Juan Moreno Ortega, llevaba poco más de un mes al frente del negocio. En el bar había menú diario, pero también ofrecía comida para llevar. En la fachada, por ejemplo, se podía leer la oferta de un pollo frito con patatas, más bebida.