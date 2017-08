Manuel VÃ¡zquez: Â«No soy un maltratador y ha quedado acreditadoÂ»

Manuel Vázquez, piloto de vuelo y administrador de la empresa jetvazquezjaen.com, vive una pesadilla desde que el pasado 22 de julio apareciera su nombre en todos los medios de comunicación del país relacionado con el caso de la paliza propinada a Fernando Barredo, miembro de Podemos Castilla-La Mancha y líder de la corriente «Imagina Podemos», escultor, profesor en la Universidad de Bellas Artes de Madrid y catedrático en el IES Sefarad de Toledo.

Barredo ha responsabilizado de la agresión a Manuel Vázquez, aún esposo de Heidi Vázquez (están en proceso de divorcio), compañera de partido, que supuestamente sufría violencia machista y el líder de «Imagina Podemos» la estaba ayudando y cobijando en su casa. Ella fue quien ayudó al lider de «Imagina Podemos» a repeler la agresión, según narró a ABC el propio Barredo.

Manuel Vázquez fue denunciado por su esposa por un delito de maltrato psíquico y físico el mismo día de la agresión a Fernando Barredo. Si la paliza fue entre las ocho y las ocho y media, Heidi puso la denuncia doce horas después en un juzgado de Toledo, que se inhibe a favor del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Quintanar de la Orden. La denunciante asegura que sufría maltrato desde hacía 25 años y solicitaba medida de alejamiento e incomunicación.

Tras el auto de ese juzgado de Quintanar, que sobreseyó la causa cinco días despues al no quedar acreditada la perpetración del delito, Manuel Vázquez , habla con ABC de este período «angustioso» que está viviendo y de las consecuencias sobre su familia, su trabajo y cómo se siente. «Emprenderé las acciones legales pertinentes con respecto a este señor (Fernado Barredo) por las difamaciones y para restituir mi honor. Me ha presentado delante de todo el país, en televisiones y periódicos, como un maltratador y ha dicho que Heidi era víctima de malos tratos, algo absolutamente falso. La repercusión mediática ha sido enorme y la manifestaciones gratuitas. ¿Dónde están las denuncias o por qué no las presentó antes o durante los 25 años que dice haber sufrido maltrato?», se pregunta, y añade: «es terrible la que me han liado, me da hasta verguenza entrar en el banco».

Según Manuel Vázquez, detrás de todo este asunto está el dinero. «Han querido chantajearme, todo lo demás es paja». La relación con Podemos Castilla-La Mancha comenzó cuando su esposa, de la que dice que tiene trastornos psicológicos y protagoniza episodios violentos, se interesó por la formación morada. «Le monté una cervecería, toda pintada de color morado, para que fuera un lugar de encuentro con los compañeros del partido. Quería que estuviese tranquila y relajada», dice.

Entones Manuel entregó 6.000 euros en un sobre al líder de Imagina Podemos en Castilla-La Mancha «a cambio» de que su esposa fuese «de número uno o dos dentro de la lista de Imagina Podemos» en la región. Pero la relación entre Fernando y Manuel comenzó a torcerse cuando el piloto denunció ante la Comisión de Garantías de Podemos esa entrega. «Además en la campaña les dejaba vehículos, son tres o cuatro que viven de la caridad, no tienen un duro», asegura el empresario sobre los integrantes de este sector crítico de Podemos. Barredo fue suspendido de militancia por la formación morada.

Después de la campaña su mujer comenzó a tener comportamientos raros y despreciativos hacía él y sus hijos (son hijos biológicos únicamente de Heidi y Manuel les dio sus apellidos y estudios, y ellos han tomado partido por el padre en todo este asunto). «Por mi trabajo viajo mucho y cuando yo estaba fuera, ella se desplazaba a Toledo (residían en Villacañas, donde tiene sede social la empresa). Otros miembros de Podemos me dijeron que mi mujer mantenía una relación sentimental con Fernando y entonces presenté la demanda de divorcio el 8 de junio en Quintanar», matiza.

Intercambio de mensajes

Ahí comenzó un intercambio de mensajes con Fernando Barredo a quien acusa de arruinarle la vida y por quien se sintió traicionado. «Eres un sinvergüenza vividor de Toledo», llegó a decirle y el escultor le respondió que él era un maltratador. «Para no responder a la financiación ilegal, me tacha de maltratador». Barredo le envió el siguiente mensaje: «No eres el primer maltratador de mujeres al que hago frente, Manuel. Con tu actitud me demuestras que Heidi necesita ayuda y asesoramiento profesional y voy a encargarme de que la tenga. Afortunamente el partido en el que la tengo como compañera, se cuida de las mujeres que tienen esos problemas».

Desavenencias conyugales, denuncias, algunas de ellas sin recorrido, dinero, compra de un puesto en la lista y finalmente una paliza. Los ingredientes de un buen culebrón.