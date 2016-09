Felpeto: «No ha lugar a polémica, aún ni nos hemos sentado con la Universidad»

La polémica generada tras las declaraciones del consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, a la agencia Efe de que su departamento no puede aportar a la Universidad los 140 millones de euros de inversión nominativa que esta reclama, no es tal polémica para el propio Felpeto porque «aún ni no nos hemos sentado con la Universidad y primero hay que hablar». Esta reunión a la que alude el consejero se celebrará mañana jueves y confía en que en ella se acerquen posturas con la institución universitaria.

En declaraciones a ABC, Felpeto insistió en las citadas declaraciones no son nada nuevo porque «yo he dicho lo mismo en todas mis intervenciones; que en este momento el llegar a ese techo de gasto de 140 millones no es posible. El curso pasado la Junta aportó 125.700.000 euros a la UCLM y en este momento la Universidad plantea que lleguemos a 140 millones en este año; eso significa un porcentaje muy por encima de lo que van a crecer los presupuestos de la Comunidad autónoma y de la Consejería de Educación. Y eso se lo he dicho al rector en público y en privado».

Añadió Felpeto que ambas instituciones no han entrado aún en el detalle concreto de cuánto será la aportación, «sólo hemos dicho que es difícil para nosotros llegar a los 140 millones, pero el próximo jueves está convocada la primera reunión formal para hablar del Contrato-Programa y allí se fijará entre todos la cantidad a aportar, no para este año; para este y los próximos años».

Por ello —reconoció el consejero— la reacción de la Universidad y del propio rector «me han sorprendido en cierto modo porque no hemos fijado aún ninguna cantidad y yo creo que se ha debido a un cierto malentendido, en el sentido de que a mí hace bastantes días me hizo una entrevista la agencia Efe y la hicieron pública por entregas. Y yo decía exactamente esas mismas palabras: que no podemos llegar en este momento al techo de los 140 millones de euros porque la Consejería tiene muchísimos frentes de infraestructuras, de mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, de las bajadas de ratio, etc».

No obstante, la Universidad regional ocupa un lugar prioritario en los planes de la Consejería de Educación porque, como subrayó Felpeto, «no es un compromiso mío sino del propio presidente, y por ello queremos atender a la Universidad por encima de lo que crezca el presupuesto de la Consejería».

Con respecto a la reacción de la propia UCLM, convocando de urgencia una reunión extraordinaria de sus órganos de gobierno al conocer las intenciones de la Consejería de no llegar a esos 140 millones, Felpeto cree que «no ha lugar a ningún tipo de polémica y la Consejería de Educación y yo mismo esperamos a la reunión del jueves para concretar —y no solo en una reunión porque hablar del Contrato-Programa es hablar del futuro de la Universidad hasta el 2020—, la implantación de nuevas titulaciones, de proyectos de investigación y también, por supuesto, de financiación».

Explicó que cuando se habla de financiación se habla de dos niveles: «Lo que entendemos por nominativa, que son los gastos preferentemente de salario del profesorado y gastos generales de la Universidad, y por otro lado están los proyectos de investigación, que se financian aparte. «En ambas líneas, aparte de polémicas, que no las hay porque creo que no ha habido nada que no hubiera habido hasta este momento, hemos ido diciendo siempre lo mismo: que en este momento, el fijar un techo de gasto mínimo de 140 millones de euros, hombre, primero hay que sentarse a hablar de lo que necesitamos, para qué lo necesitamos, en cuánto tiempo, etc».

Preguntado si en la reunión del jueves la cifra podría acercarse a esos 140 millones de euros que reclama la Universidad, Felpeto dijo que «se podrá acercar, aunque ahora mismo no pongo ninguna cifra en taxativo; eso sí, hay un compromiso por parte del Gobierno regional de llegar por encima de lo que crezca el resto de gasto de la Consejería de Educación. Y cuando ellos nos den todos los datos hablaremos del número a alumnos, del profesorado, de los gastos generales de funcionamiento de la Universidad y de todo eso que dice en la nota el rector, que yo prefería que se hubiera manifestado en la reunión del jueves».

Ayer, los estudiantes universitarios de CREU emitieron una nota en la que expresan su «preocupación» por el futuro inmediato de la Universidad», al opinar que, tras esta polémica, «ven peligrar la bajada de tasas de máster ya realizada este año y, mucho más aún, la necesaria bajada de tasas de grado para el curso 2017/2018».

En este sentido, Felpeto quiso dejar claro que, en este momento, «no hay ningún peligro para la bajada de tasas de máster porque están ahí, se han bajado ya y no hay vuelta atrás, y sobre la posible bajada de tasas de grado, de eso habrá que hablar, que no lo hemos hecho hasta ahora». No obstante, subrayó que las tasas de grado de la UCLM «están entre las más bajas de las universidades españolas y nuestra pretensión es, efectivamente, apoyar las economías más desfavorecidas para que todo el mundo tenga acceso a la Universidad. En este momento no peligra ninguna cuestión de este tipo, mucho menos las aprobadas ya».

Reiteró su «total» apoyo a que «la Universidad crezca, que mejore en investigación, en innovación como cualquiera de las mejores, pero lógicamente tenemos que entender que tenemos los recursos que tenemos y en la Consejería de Educación tenemos un ámbito muy amplio de acción».Su departamento tiene un presupuesto actual de 1.570 millones de euro.

«Ahora mismo yo no me fijo ninguna cantidad, lo que le hemos dicho es que 140 es un crecimiento muy grande ahora de manera inmediata. Y me parece que cerrarse en decir 140 o nada no es una buena manera, primero sentémonos a hablar cuándo, cómo y de qué manera podemos hacerlo. Pero que tengan claro que en la Consejería de Educación van a encontrar siempre la mejor disposición antes que ahora. No me gusta que existan retos de este tipo, como ultimatums y tal, porque no hay necesidad ninguna porque por mi parte nunca se ha cortado el diálogo y yo estoy seguro de que por parte del rector tampoco va a haberlo».