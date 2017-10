La detecciÃ³n del cÃ¡ncer de cervix pasa a los centros de salud

Las mujeres de entre 55 y 64 años serán las primeras que reciban la citación del Sescam, a partir del 15 de diciembre, para el programa de detección del cáncer de cervix, un plan del que se beneficiarán en Castilla-La Mancha 525.000 mujeres y que se aprobó en el Consejo de Gobierno el pasado 12 de septiembre.

La Comunidad autónoma se adhiere así al programa oportunista del Sistema Nacional de Salud para detectar el cáncer de cuello de útero, explica a ABC el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, quien asegura que han querido «reglarlo» porque en Castilla-La Mancha hay un alto porcentaje de mujeres que no han entrado en el programa.

Así, las mujeres de entre 25 y 65 años recibirán una carta o citación en su domicilio para que acudan al centro de salud o consultorio local, donde les realizarán una citología, que posteriormente se analizará en los hospitales de referencia. «Se ha creado un grupo de expertos formado por matronas, enfermeras, médicos, ginecólogos, patólogos y microbiólogos, no partimos de cero como ha sucedido en el programa de detección del cáncer colorectal», matiza el doctor Ballesteros.

La plataforma informática está muy avanzada y las primeras cartas saldrán el 15 de diciembre. «Estamos enviando instrucciones a nuestros hospitales, pues la triple toma se sustituirá por una toma en medio líquido, sin necesidad de angustiar a la paciente ni de volver a citarla de nuevo para realizar una nueva toma de muestra», dice Ballesteros.

Mujeres que nunca se hicieron la prueba

Un 30% de las mujeres de entre 55 y 64 años no tienen hecha una citología en los últimos cinco años, mientras que este porcentaje sube hasta el 50% en las mayores de 65 años. La estrategia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se basa en dos pilares: la prevención (desde 2017 se vacuna a las niñas desde los 12 años contra el virus del papiloma), y reglar el programa adheriéndose al documento del Ministerio de Sanidad, detalla el doctor Ballesteros. «Lo más rentable es empezar por las mujeres de entre 55 y 64 años, pues un 30% de ellas no tienen citología realizada en los últimos cinco años, y la prueba se repetirá en tres o en cinco años dependiendo de si están o no infectadas», afirma el director general de Asistencia Sanitaria del Sescam. El cáncer de cervix es la tercera neoplasia más frecuente en el mundo entre las mujeres y la quinta en España. «Es algo verdaderamente serio», concluye Ballesteros.