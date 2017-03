Cospedal no tendrá rival en el Congreso del PP

María Dolores de Cospedal no tendrá rival en el Congreso Regional del PP que se celebrará el próximo 18 de marzo en Cuenca, al haberse desestimado la candidatura presentada por el presidente del PP en Puebla de Príncipe (Ciudad Real), Tomás Medina, que este miércolas había presentado su candidatura de manera oficial a la Presidencia del partido en Castilla-La Mancha tras documentar con 143 avales -se requieren 90- el apoyo que ha conseguido de cara al próximo congreso regional del partido.

Fuentes del PP han señalado que, reunido el comité organizador del congreso, se han analizado los 143 avales presentados por Medina y se ha llegado a la conclusión de que de ese total solo cumplen los requisitos 52, de acuerdo a los estatutos, y que 91 avales no son válidos. Además, 2 de los 91 avales no válidos son «ilegibles», y en otro de ellos figura una persona «que no es afiliada al partido».

Aún así, han señalado las mismas fuentes, «se le va a dar un plazo de 24 horas» a la candidatura de Tomás Medina para que subsane los errores, ya sea «porque nos hayamos equivocado nosotros o que ellos presenten alegaciones». Este gesto de «buena voluntad» del comité organizador del congreso se produce incluso ante la duda de que el propio Medina esté al corriente del pago de las cuotas como afiliado.

Medina ha justificado su candidatura afirmando que el PP de Castilla-La Mancha necesita un presidente que se dedique «a tiempo completo» a este cargo y, en este sentido, ha criticado que la actual presidenta de la formación, Maria Dolores de Cospedal, «no haya sacado ni cinco minutos para presentar su candidatura» en la sede del PP en la región.

Asimismo, ha lamentado que «muchos municipios de la región han dado marcha atrás en apoyar su candidatura» una vez que se habían comprometido a ella ya que, ha sostenido, «hay una especie de miedo a no apuntarse al caballo ganador». «Me han manifestado muchos afiliados que no querían señalarse», ha insistido.

En este sentido, Medina ha asegurado que los municipios que «se han echado para atrás» en el apoyo a su candidatura son, «fundamentalmente, de Cuenca y Ciudad Real», al tiempo que ha manifestado que en la Junta Local de la localidad donde es presidente «no hay división y nadie ha estado en contra« de su candidatura. «Todos los afiliados tienen derecho a participar», ha aseverado.