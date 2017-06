Ciudadanos y PP piden respetar el acuerdo con los usufructuarios del Miradero

A.M. Toledo

Los grupos municipales de Ciudadanos y PP en el Ayuntamiento de Toledo van a volver a reclamar mañana jueves en una moción conjunta en el pleno municipal que el Ayuntamiento haga cumplir la concesión del aparcamiento del Miradero. Se trata de que la concesionaria, ACVIL SL, respete los derechos de los 132 usufructuarios que en su día se hicieron con una plaza de aparcamiento tras el pago de 12.838 euros, y cuyas condicione ahora no se están cumpliendo, ya qye se pretende que pasen a ser usuarios.

El portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Esteban Paños, ha asegurado que la proposición que, por segunda vez, su grupo presenta junto al Partido Popular tiene un claro objetivo: «controlar una concesión que no está siendo bien ejecutada». Según Paños, «el equipo de gobierno no puede mirar para otro lado cuando la concesionaria está vulnerando los derechos de 132 familias, que adquirieron el usufructo de una plaza de aparcamiento bajo unas condiciones que no se están cumpliendo».

El edil puntualizó que «al equiparar a los usufructuarios con usuarios de rotación, la empresa no está cumpliendo las obligaciones estipuladas en el contrato inicial». Esta situación afecta, por ejemplo, a las cuotas mensuales adicionales que los usufructuarios deben pagar a fin de participar en los gastos de mantenimiento y que la empresa se niega a estipular de forma precisa y detallada, afirmó.

Esteban Paños recordóo que su grupo ya presentó en noviembre una proposición al Pleno, aprobada por unanimidad, en la que pedía al Ayuntamiento que pusiera fin a los incumplimientos que viene llevando acabo ACVIL S.L, la actual empresa concesionaria de la explotación de los aparcamientos del Miradero.

Según este concejal, «cuando el Ayuntamiento saca una concesión administrativa no puede después olvidarse de ella», y añadió que, «al contrario, la administración local debe ser garante de que se cumplen siempre las condiciones de esos pliegos y no lo está haciendo. Los afectados pagaron 12.800 euros por el usufructo y tienen unos derechos» por eso «tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos para darle una solución».

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, manifestó que el equipo de Gobierno, respecto a los usufructuarios de plazas de aparcamiento en el parking del Miradero, «lo primero que tiene que hacer es respetar lo firmado, garantizar los derechos de los usufructuarios, cumplir la legalidad y lograr que en la concesión administrativa se cumpla y no haya en ninguna de las dos partes afectadas una situación desorbitante o de abuso de poder».

Labrador recordó que a esto fue a lo que se comprometieron todos los grupos municipales en la moción que fue aprobada por unanimidad en el pasado mes de noviembre, «pero no se ha cumplido y por eso se vuelve a llevar a Pleno esta moción conjuntamente con el grupo Ciudadanos».

«No es un problema de pagar un euro más o menos como pretende desviar el Gobierno municipal, es un problema de garantizar los servicios que comprometió el Ayuntamiento y de garantizar a los ciudadanos de Toledo que sus instituciones les defienden frente a situaciones de poder que tiene que proteger el consistorio», afirmó el portavoz municipal.

Moción

Asimismo, explicó que el Grupo Municipal Popular llevará a pleno una moción solicitando que de manera inmediata se revise el callejero fiscal ajustándolo a la realidad económica actual, con parámetros objetivos que equilibren «fiscalmente» la clasificación de las vías públicas, «en aras de lograr la ubicación en nuestra ciudad de un mayor número de empresas que generen un mayor incremento de los puestos de trabajo».

También se solicita que se pongan en marcha los mecanismos necesarios en el próximo proyecto de ordenanzas fiscales, para establecer bonificaciones que favorezcan a las empresas ya instaladas en nuestra ciudad, así como fomentar la localización de nuevas empresas en Toledo, ha informado el PP en nota de prensa.

Labrador también subrayó que los toledanos «pagamos unos impuestos excesivos» y recordó que el equipo de Gobierno «se comprometió a revisarlos en una comisión integrada por los grupos políticos, para la elaboración de las ordenanzas fiscales del 2018» y «esta comisión solo se reunió una vez pues fue suspendida por el gobierno sin ninguna justificación».