Charanga y pasodobles reivindicativos para una residencia de mayores pÃºblica

Tal y como había anunciado, el movimiento ciudadano ¡Hospitalito ya! ha pedido este mediodía en Toledo, al ritmo de los pasodobles de una charanga, que este edificio del Casco Histórico, situado junto a la Catedral y el Teatro de Rojas, se abra como residencia para mayores con gestión totalmente pública.

Ha sido una soleada aunque ventosa mañana en la que se han dado cita ciudadanos y representantes de colectivos que apoyan al movimiento, responsables políticos y sindicales y turistas que han querido añadir este recuerdo a su visita de Toledo.

Al baile se han unido, por ejemplo, los concejales de Servicios Sociales, Javier Mateo; de Juventud, Cooperación y Educación para el Desarrollo, Diego Mejías, y de Participación y Transparencia, Helena Galán, de Ganemos.

También se ha marcado un pasodobles con la exconcejal de IU Carmen Jiménez el portavoz del movimiento y presidente de la Federación Asociaciones Vecinales de Toledo, Luis Álvarez Ocampo.

El responsable del sindicato STAS Gustavo Fabra ha bailado con un pequeñín en brazos y el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, se ha sumado a la fiesta pero no tanto al baile.

«No vamos a permitir que el Casco Histórico solamente se quede para turistas y negocio; queremos que siga ocupado por la gente y que sigan viviendo vecinos en el barrio», ha dicho a los periodistas Álvarez Ocampo.

Y ha recordado los 9 millones de euros que se invirtieron en el arreglo de este edificio hace ya diez años, pese a que ahora está «muerto de risa». El Hospitalito del Rey cerró en 2005 para realizar obras de reforma y no ha reabierto.

A la plaza Mayor de Toledo han llevado una pancarta con el nombre de la plataforma y varios asistentes han portado carteles en los que se leía 'Lo público no se vende' y 'Page no cumple' mientras coreaban "el Hospitalito no se privatiza".

Precisamente, el movimiento 'Hospitalito ya! se constituyó hace ahora un año, el 9 de febrero de 2016, para pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha la apertura de este centro residencial para personas mayores.