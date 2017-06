Caso Sufi: «¿Quién me paga ahora este calvario, quién me pide perdón?»

Son tres importantes factores del «caso Sufi», la supuesta «mordida» en la gestión del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo en 2007, que ahora ha archivado el juez. Su alcalde entonces, el popular José Manuel Molina, ya manifestó a ABC antes del juicio que «no he cobrado una comisión en mi vida», y ahora hablan tres de sus más directos colaboradores, el vicealcalde Lamberto García Pineda, y los concejales de Obras, Fernando Sanz, y de Cultura y Festejos, Fernando Cirujano, respectivamente.

García Pineda califica de «calvario» lo vivido estos últimos tres años, algo «al que nos ha tenido sometido la influencia de Ruz, uno de los jueces que antes de estudiar y conocer la causa empieza a imputar. Si hubiera habido alguien que me hubiera denunciado, algún motivo, cualquier pago que hubiera hecho, pero nada de nada. Y a esto no hay derecho, aquí alguien tiene que ser un poquito más responsable. El único informe que había era el de la Intervención General del Estado, que decía que todo el sistema del contrato de basura estaba perfecto. Pero se generó incertidumbre, salíamos en el telediario, en la prensa, en comentarios, en tertulias. Lo único que tienen que hacer ahora los que han estado machacándonos es perdir perdón. Lo peor ha sido la familia y el tener que estar dando explicaciones continuamente. Yo salía a los pueblos y todo el mundo me preguntaba que qué había pasado, y yo decía no ha habido nada de nada. Y todo por la declaración de un sinvergüenza (Luis Bárcenas), un ladrón. ¡Hagan caso a los ladrones y a la gente honrada no! 200.000 euros para la campaña de Cospedal, pero, ¿puede usted probar eso?».

Añade García Pineda que al final la justicia siempre se impone y «hemos dado con un juez que ha tenido la valentía de estudiar el asunto a fondo. A mí me han difamado y me han calumniado. Y ahora ¿a mí quién me paga este calvario, quién me pide perdón, quién ha originado todo ese daño?».

Fernando Cirujano es reacio a hablar de un asunto que le ha hecho daño, según se desprende de sus palabras. «Hemos llegado a un punto en esta vida en que el calumnia que algo queda vence. Afortunadamente, tengo muchos amigos y gente que me aprecia y confía en mí, pero es una inmundicia ver el grado al que hemos llegado en el que con tal de echar porquería, todo vale. El entorno de amigos y familiares, ellos son los que más sufren por algo, además, que no has hecho, ¡es una barbaridad!».

Una liberación ha sido la sentencia para Fernando Sanz, aún con la certeza de que «lo que has hecho, está bien hecho». «Esperas cualquier fallo en este mundo en que vivimos, depende del juez, que se levante con el pie derecho o no. Se actuó correctamente en este caso. No sabemos si un juez quiere sobresalir y hacer méritos, la judicatura por desgracia está así. Estamos tranquilos porque al final era el difama que algo queda. La gente nos veía por la calle, muchos no se atrevían a preguntarte. Otros, hasta socialistas, como José Pablo Sabrido, me dijo Fernando, sabemos que tú nada de nada; eso me alegró, como si le pasara a él. Ya sabes cómo es la política, pero aquí nos conocemos todos y es una pena que se ponga en duda una trayectoria 16 años. Pero yo no me escondía, salía a la calle con la conciencia tranquila».