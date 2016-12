Balance del 2016 del PP de Toledo: «Desde luego que no podemos aprobar la gestión de Tolón»

En un momento dado de la rueda de prensa que este viernes ofreció el portavoz del PP de Toledo, y después de mil y una críticas al gobierno municipal bipartito PSOE-Ganemos, a Jesús Labrador le preguntaron si el equipo que dirige la alcaldesa Milagros Tolón había hecho algo bien durante este 2016. Labrador se mantuvo dos segundos en silencio y respondió: «Si han subido los impuestos, no han mejorado las infraestructuras y no se han hecho las inversiones prometidas, desde luego que no podemos aprobar la gestión».

El líder del PP toledano hizo una valoración política del año que este sábado termina, y esta no fue positiva. Con cierto ingenio, Labrador dijo que el gobierno local vive instalado de manera perenne en la película «Atrapado en el tiempo», protagonizada por Bill Murray y donde, cada vez que se despierta, vuelve a ser el día de la marmota.

«Cogiendo la rueda de prensa del año anterior, veíamos que se iba a solucionar el PP-11, que se iba a poner en marcha el colector del Arroyo del Aserradero, que se iba a otorgar la licencia del nuevo hospital, que se iba a realizar el carril bici, el Hospitalito del Rey, que se iba a abrir el centro de día de Santa Bárbara...», y así fue enumerando el portavoz del PP de Toledo una serie de promesas hasta ahora incumplidas por el gobierno municipal.

Labrador recordó igualmente los 15 millones de euros que no logró el Ayuntamiento en fondos europeos, pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), ya que Hacienda optó por destinar ese dinero a otras ciudades de la región. Asimismo, el portavoz del PP criticó que aún no se conozca un programa de actividades para celebrar el XXX aniversario de la declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco.

Otro capítulo a mejorar por el Gobierno municipal, según el PP, sería el de la transparencia. «La falta de transparencia es lo que más nos asusta», dijo Labrador. Y aseguró que el 70 por ciento de los contratos que se firman en el Ayuntamiento toledano son sin publicidad. El portavoz mencionó, por ejemplo, el caso del espectáculo Luz Toledo, que se aprobó «horas antes» de su celebración y que contó con «30.000 espectadores menos que el año anterior».

En cuanto a los proyectos prometidos y aún no ejecutados, el líder popular se centró en la conexión del remonte de Safont con la estación de autobuses, que también contempla el traslado a la zona del recinto ferial. Labrador recordó que en el presupuesto del año pasado se reservaron 500.000 euros para el proyecto, sin que finalmente se llevara a cabo. En el próximo presupuesto el gobierno municipal ha reservado una partida de 1.340.000 euros, pero está condicionada a que el Ayuntamiento cobre la licencia del nuevo hospital de la ciudad. Algo de lo que duda el portavoz.

Las fotografías

La sanidad ocupó buena parte de la alocución de Labrador. El líder local del PP mostró una fotografía de ABC en la que se ve a la alcaldesa Tolón en 2015, cuando todavía era diputada regional, apoyando una manifestación de la plataforma de afectados por la hepatitis C. «¿Dónde está ahora?», le reprochó Labrador. En cuanto al nuevo hospital, el portavoz popular mostró «la foto de la vergüenza», tomada en abril de este año, donde la plana mayor del PSOE regional posó sonriente mientras anunciaba el reinicio de las obras. El líder del PP local recordó que, ocho meses después de aquella foto, sigue sin haber licencia para que comiencen las obras.

Lo mismo con el amianto. Labrador rescató unas declaraciones de Tolón de 2010, cuando era concejal, en la que aseguró que no había riesgo para la salud de los vecinos. Lo mismo que afirma ahora. «¿Por qué nos vamos a creer que lo que dice ahora es más cierto?», le cuestionó.

Por último, respecto a la anunciada operación asfalto que el ayuntamiento toledano llevará a efecto durante 2017, el portavoz popular dijo que la cantidad consignada es ridícula: apenas 173.000 euros. Sobre todo, añadió Labrador, si se compara con la última operación asfalto, fechada en 2006, cuando el consistorio, entonces gobernado por el PP, destinó casi cuatro millones de euros.