El Ayuntamiento de Toledo no sabe cuándo la Junta hará las obras en Urgencias

Más de 14 meses después de que la Junta de Castilla-La Mancha anunciara las obras en las Urgencias del hospital Virgen de la Salud de Toledo, resulta que no hay fecha para realizarlas. Este jueves el portavoz del Ayuntamiento, José Pablo Sabrido, aseguró que el Consistorio mantiene «magnificas relaciones» con el Gobierno regional, pero acabó por reconocer no tener ni idea de cuándo se llevarán a cabo los trabajos porque no son competencia municipal.

Las obras se anunciaron en enero del año pasado. El delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, explicó entonces que se iba a aumentar la superficie de Urgencias en 150 metros cuadrados. Entre los cometidos estaba el de crear varias nuevas salas. Una destinada a los acompañantes de los pacientes, otra para que los enfermos no tengan que estar en los pasillos mientras esperan a ser atendidos y una tercera para niños. Además, se iba a instalar un nuevo colector que canalizase mejor el agua y evitar así las inundaciones de las zonas más bajas del centro hospitalario. El coste del proyecto iba a ser de 600.000 euros y los trabajos estarían finalizados a principios de verano, según Nicolás.

En mayo del año pasado llegó el primer aplazamiento. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, dijo que las obras se retrasaban «de cara al verano, cuando las Urgencias bajan un poquito». Llegó el estío y no hubo movimiento en el hospital. La gerente del Sescam, Regina Leal, explicó entonces que estaban a la espera de ver «qué parte corresponde» a cada administración. Leal se refería a que por una parte estaba la reforma de las Urgencias en sí y por otra la de los trabajos para evitar las inundaciones.

Estos últimos los ha acabado haciendo el Ayuntamiento por unos 30.000 ó 35.000 euros. Los nuevos sumideros, añadió este jueves Sabrido, funcionan perfectamente y no ha habido que lamentar inundaciones con las lluvias caídas en las últimas semanas. Sin embargo, el nuevo colector sigue sin instalarse.

Respecto a la reforma de las Urgencias, pasó el verano y a finales de octubre la gerente del Sescam admitió que las obras se iban a retrasar todavía más porque en esa época había una «mayor frecuentación de pacientes». Hace un par de semanas, a Leal le volvieron a preguntar sobre el tema y explicó que hasta siete empresas habían rechazado hacer las obras, lo cual achacó a «la mala suerte».

En los últimos días, otros dos altos cargos de la Junta han sido cuestionados por este asunto y han reconocido que no hay fecha. El 15 de marzo el director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros, afirmó que las obras ni son «urgentes», ni es el «momento oportuno» debido a la alta incidencia de la gripe. Por su parte, el consejero comentó el miércoles que se harán «en su momento», cuando haya menos pacientes.