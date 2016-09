El Ayuntamiento estudia cobrar por el aparcamiento de Santa Teresa a los no residentes en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo adecentará a lo largo del año que viene el aparcamiento disuasorio del barrio de Santa Teresa y se plantea empezar a cobrar a los no residentes en la ciudad que estacionen su vehículo en la zona. Una medida que, de llevarse a cabo, seguro que levantará polémica, ya que hasta ahora aparcar en este espacio es gratuito.

Preguntada este jueves por ello, la alcaldesa Milagros Tolón explicó que en ningún caso los toledanos pagarán por utilizar el aparcamiento de Santa Teresa o cualquier otro de los disuasorios que hay en la ciudad. Sin embargo, no aclaró si los no toledanos tendrán que pagar o no cuando se adecente el párking de Santa Teresa.

Porque lo que sí está claro es que en 2017 va a haber obras en la zona y en el Ayuntamiento «estamos estudiando formas de financiación que no sean gravosas para los toledanos». Acondicionar el aparcamiento de Santa Teresa costará entre medio millón y un millón de euros, una cantidad «muy costosa», según la propia alcaldesa.

En el caso de que finalmente se opte por cobrar a los no residentes, estos pagarían por aparcar en Santa Teresa «una cantidad simbólica, en torno a uno o dos euros» por día, según Tolón. Si se apuesta por esa opción, también habría que determinar la mejor fórmula para diferenciar a los toledanos de los foráneos. Una opción podría ser mediante un lector de matrículas.

De momento, la medida solo afectaría al citado párking, aunque fuentes del Ayuntamiento trasladaron ayer a ABC que el Gobierno local de PSOE y Ganemos «no rehusaría a largo plazo» cobrar en otros aparcamientos disuasorios de la ciudad, como por ejemplo los de las estaciones de tren y autobuses. Sin embargo, hasta la fecha ningún miembro del Ayuntamiento se ha pronunciado de manera oficial al respecto.

Desde la oposición, el concejal del PP, José López Gamarra, recordó a la alcaldesa que en su programa electoral prometía no cobrar por aparcar en Santa Teresa, por lo que la acusó de mentir. Además, le preguntó «qué ha ocurrido para cambiar de opinión». Mientras Inés Sandoval, viceportavoz del Gobierno municipal, recomendó al popular que rebaje «su nivel de agresividad».