Ángel Felpeto: «Comprendo el disgusto de los opositores»

Una gran incertidumbre se ha instalado en los últimos días tras anunciar el Gobierno de Castilla-La Mancha que no será posible convocar las oposiciones a maestro este año ante la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y la negativa del Ejecutivo central a que las Comunidades autónomas superen la tasa de reposición en el número de plazas de maestro a convocar. El consejero de Educación contesta a algunas preguntas sobre este proceso.

-¿Qué es lo que ha provocado exactamente que el Gobierno regional haya echado marcha atrás en este asunto?

-Pues que la semana pasada, en una reunión de directores generales de Recursos Humanos de las Comunidades autónomas, se nos comunica que al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es imposible hacer convocatoria de oferta de empleo y, si no hay oferta de empleo, pues, evidentemente, no hay oposiciones.

«Efecto llamada»

-Sin embargo, en algunas Comunidades autónomas, como Murcia, sí que va a haber oposiciones y, de hecho, ya hay movili zaciones sindicales convocadas para este lunes ante el «efecto llamada» que puede perjudicar a aquella autonomía.

-La normativa es la misma para todas las comunidades y no es que nosotros, ni Murcia, queramos saltarnos la normativa. Las Comunidades autónomas que tienen aprobada su oferta de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2017 pueden convocar una oferta de empleo porque tenían reserva de plazas con presupuestos de 2016.

-¿De qué forma podría solucionarse el asunto?

-A día de hoy sabemos que el martes se ha convocado a los consejeros de Hacienda de todas las comunidades en el Ministerio, y nuestro consejero manifestará a las autoridades ministeriales otras fórmulas legales para hacerlo. Por eso, hasta mañana martes, nosotros no podremos tomar una decisión

-¿Cuál es su expectativa?

-No tenemos ninguna expectativa, ni a favor ni en contra. Cada consejero, en esa reunión, expondrá su criterio, y el Ministerio tomará la decisión. Lo que sí es verdad es que nosotros habíamos previsto realizar convocatoria de oposiciones y oferta de empleo de maestros por una razón muy simple: porque queríamos acompasar o normalizar estas convocatorias, de manera que todas las Comunidades autónomas lo hiciéramos al unísino; es decir, este año maestros y al año que viene Secundaria.

-¿El año que viene entonces sí habrá oposiciones de Secundaria?

-Con toda seguridad. Además, lo necesitamos nosotros y todas las Comunidades autónomas porque ya tenemos algunas bolsas de especialidades de Secundaria que están agotadas. Por tanto, necesitamos convocar oposiciones de Secundaria para el próximo año.

-¿De qué especialidades son esas plazas que se necesitan cubrir?

-Ahora mismo, de Formación Profesional y orientadores, tanto de colegios como de institutos.

-¿Cuántas plazas habrá de Secundaria?

-Siempre será, como mínimo, la tasa de reposición.

-Explique bien qué es eso.

-Los profesores que se jubilan. Este año, en Castilla-La Mancha, son 545 los profesores que se han jubilado o han fallecido, y dejan su plaza vacante. Entonces, como mínimo, tendríamos 545 nuevas plazas y a partir de ahí ir viendo las necesidades. Nosotros habíamos previsto convocar maestros, inspectores y Conservatorio Superior de Música, que no ha habido nunca porque se creó el centro hace tres años. Entonces, sería la primera oposición a Conservatorio Superior.

-¿Cuántas plazas de inspectores?

-No se han convocado por lo menos desde hace tres años y serían entre 20 y 30 plazas de inspectores lo que consideramos que debemos convocar.

Nuevas oportunidades

-Comprenderá usted que las personas que estaban preparando las oposiciones han visto defraudadas sus expectativas y están disgustadas.

-Comprendo su disgusto y entiendo que efectivamente se sientan frustrados en ese sentido. Los profesores que el año pasado hicieron esa oposición también es conocido que han hecho campaña en el sentido de que no deseaban que se convocaran ahora y se convocaran para 2019. Pero tenemos que dar una oportunidad a los que no la han tenido ninguna.

-Algunos sindicatos quieren que, de hacerse una oferta de empleo, debería ser amplia.

-Por eso nosotros pedíamos que se nos autorizara a superar la tasa de reposición. Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo las Comunidades autónomas para convocar cada año los mismos cuerpos y las mismas especialidades y, si es posible, incluso las mismas fechas, porque eso evita el trasvase de unas comunidades autónomas a otras, eso que todo el mundo llama el «efecto llamada».

-¿Es optimista usted de cara a la reunión del martes en el Ministerio?

-No soy solo optimista sino que le digo que el próximo curso sí que existe un acuerdo de todas las comunidades de que esto se normalice. El problema está solamente en este año, pero a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, también con el Ministerio, y que las ofertas de empleo pudieran ser amplias y que las oposiciones pudieran hacerse de forma acompasada. Entiendo que mucha gente nos diga «díganlo ya», pero por eso digo que el martes podremos tomar una decisión.

¿Podría duplicar el número de plazas a la tasa de reposición, unas mil?

-Podríamos duplicarla sí, pero no hasta mil porque tendríamos que devolver a Sanidad las que utilizamos el curso pasado. Educación utilizó unas 120 plazas, creo recordar, y este año tendríamos que devolverlas porque Sanidad quiere hacer convocatoria. Si le quitas unas 20 de Inspección y otras tantas de Conservatorio, se quedarían en unas ochocientas. Sería un número muy similar al del año anterior, que tuvo 750 plazas.