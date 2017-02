(1907-1995) nació en la región portuguesa de Trás-os-Montes en el seno de una humilde familia campesina. De niño trabajó en Oporto. Ingresó, por muy breve tiempo, en el seminario de Lamego. De jovencito pasó unos años en el estado brasileño de Minas Gerais, en la hacienda de un tío suyo, quien le pagó los, de donde salió licenciado en 1933. Destinado al principio como médico en pequeños pueblos, desde 1941 estableció su consultorio de otorrinolaringología en Coimbra., máximo de las letras portuguesas, siendo varias veces fue propuesto al Nóbel. Su obra comprende(los géneros que más cultivó) además de la novela, el teatro o la autobiografía.

Muchas veces Miguel Torga escribió llevado por su lúcido observar a una península que si hoy contiene dos entidades políticas diferenciadas, parte de un origen férreamente común. El iberismo, nulo en su práctica, es un activo planteamiento grandemente activado en la historia por intelectuales situados a ambos lados de la raya fronteriza. La compacta unidad geográfica que comparten las dos naciones, las similitudes idiomáticas más las potentes confluencias culturales entre los dos estados hacen que el iberismo se siga sosteniendo como entelequia en mira utópica.

El verdadero nombre de Miguel Torga es Adolfo Correia da Rocha. Su nombre de guerra, pues, se debe precisamente a esta aspiración de iberismo; Miguel por Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno y Miguel de Molinos, y Torga por un resistente arbusto de su tierra trasmontana. En su libro Poemas Ibéricos desfilan los «Héroes» peninsulares, desde Viriato a Cortés, del Cid a Vasco de Gama, de Séneca a Loyola, de Inés de Casto a Juan de la Cruz… El poeta no tuvo demasiadas ganas de viajar a Europa. Pero España sí la visitó bastante. A veces su orgullo portugués sentía cierta antipatía por Castilla, y dejó consignado, si bien irónicamente, el adagio luso: «De Espanha nem bom vento nem bom casamento». En varias ocasiones recorrió La Mancha, Toledo, Guadalajara (sangrante aún el recuerdo de la herida de la guerra civil en la ciudad). Constató su aprecio por la impronta cervantina y la imponente muestra del Greco en la vetusta ciudadela.

(Amador Palacios tradujo el relato «Vicente», del libro Bichos de Miguel Torga, para una revista madrileña, y publicará próximamente la traducción de dos libros suyos en una editorial de Extremadura)

Tres entradas del Diário de Torga

Toledo, 1 de Septiembre de 1950.- En esta ciudad imperial se ve bien la fragilidad de todos los imperios, humanos y divinos. Las mezquitas se desmoronan, crecen zarzas en las sinagogas, las iglesias se agrietan, el alcázar parece un fantasma, las calles sacan tripa, y la misma carcoma igualitaria roe los blasones de Carlos V y las reliquias del Greco.

Toledo se desmigaja. Continuas civilizaciones se pulverizan en el yeso que se despega, glorias individuales se marchitan, lámparas de fe se apagan.

Tan sólo una esperanza en medio del terremoto: Toledo esta cayendo, pero aún se mueve. Peor es Ávila, petrificada.

Guadalajara, 13 de junio de 1958.- […] ¡Guadalajara! ¡El simple nombre de una tierra, y todos los rincones de la memoria instantáneamente iluminados! ¡Las canalladas que el mundo ha hecho a esta pobre España! A ella y a quien admira la grandeza de su alma torturada… Mil años que yo viva, nunca perdonaré el cinismo de una Francia socialista, de una Inglaterra liberal, de una América democrática contemplando desde las gradas el drama de la guerra civil, como si estuviesen asistiendo a una gigantesca corrida humana.

¡Guadalajara! Cómo duele eso todavía…

Toledo, 14 de junio de 1958.- […] Establecida la premisa de que la grandeza del Entierro del Conde de Orgaz no tiene discusión, y yo así lo creo, si a la tercera visita permaneciera insensible ante el cuadro, o indiferente, o distraído, no hay duda de que hay algo mermado en mi interior. Mas, felizmente, esto no se ha producido en esta ocasión. De modo que este retorno se ha cumplido con una especie de entusiasmo fisiológico del espíritu. (Traducción de Amador Palacios)

[En la imagen, Miguel Torga con su bata de médico]