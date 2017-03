La digitalización de una gran parte de los fondos de los archivos estatales y su posterior colocación en internet ha permitido localizar un nuevo documento cervantino acerca de las comisiones de Miguel de Cervantes en Écija

Históricamente, son bien conocidas las andanzas de Miguel de Cervantes por tierras andaluzas en su labor como comisario real desde 1587-1593. Mejor documentadas aún están sus comisiones durante el año 1588 a las órdenes de Diego de Valdivia, adjunto del consejero de hacienda y proveedor general de las armadas y flotas del rey Felipe II, Antonio de Guevara, nombrado en abril de ese año, para el abastecimiento de la Armada Invencible.

Para la ejecución del programa de abastecimiento de la flota invasora y de los preparativos de la operación, en particular del suministro de trigo y aceite, materias primas indispensables para la fabricación del bizcocho, Diego de Valdivia nombró a todo un ejército de subordinados: los comisarios reales, entre ellos a Miguel de Cervantes, para las requisas y sacas de estos productos por toda Andalucía, teniendo a Sevilla como cuartel general y a Jerónimo de Maldonado como tenedor de bastimentos y municiones, que fue el encargado de custodiar y repartir estas materias entre los bizcocheros.

Documentalmente, sabemos que desde el 18 de septiembre de 1587, fecha probable de su nombramiento, Cervantes comienza su andadura por el reino de Sevilla, que durará cinco años, y que el primer pueblo donde inicia sus comisiones fue Écija, lugar donde el escritor tuvo muchos problemas con el clero y parte del vecindario por sus embargos y requisas, en particular con los ricos terratenientes y canónigos prebendados, llegando incluso a ser excomulgado por la Iglesia. Durante dos años, Cervantes llevará a cabo hasta 4 comisiones de sacas y embargos de trigo y aceite en la Ciudad del Sol, ordenadas por Antonio de Guevara, pero el firme obstruccionismo del cabildo y de los hacendados para demorarlas o impedirlas obstaculizando su labor, explica que las relaciones entre el comisario y los astigitanos nunca fueran cordiales y mucho menos amigables.

Esto quizás se debió a que Cervantes sabía que muchos vecinos acaudalados obraban con mala fe escondiendo los depósitos de trigo y aceite. En agosto de 1588, la situación se hará insostenible: el cabildo escribirá varias cartas de súplica al Rey y elegirá como representante legal al regidor Luis de Portocarrero, quien tratará de convencer a Guevara, predisponiéndolo en contra del comisario.

Finalmente, el concejo acusará a Cervantes de no respetar el repartimiento consensuado, de requisar más de lo que debía, y, falsamente, de malversación, ante sus superiores y la Corona, imputaciones de las que el escritor tendrá que defenderse y de las que saldrá absuelto. No vamos a exponer en esta reseña todo lo sucedido a lo largo de todo el año 1588 entre el comisario y los ecijanos, asunto que ha sido tratado en extensión recientemente por Marina Martín Ojeda en una excelente exposición documental en abril de 2016 y en su trabajo Miguel de Cervantes en Écija (1587-1589), obra, por cierto, muy bien documentada y argumentada.

Sin embargo, si comentaré, que después de estos trabajos y de varios artículos aparecidos recientemente en la prensa andaluza, se sustenta por una parte de la crítica una opinión desfavorable acerca de las comisiones de Cervantes en Écija, juzgando que sus actuaciones fueron excesivamente rigurosas y que, posiblemente, se excedió en su celo requisitorio.

No obstante, el parecer mayoritario entre historiadores y biógrafos sigue siendo el sostenido por Astrana Marín, es decir, que el comisario obedecía ciegamente las órdenes de la Corona, que nunca se extralimitó en sus funciones, y menos aún en sus atribuciones y rectitud, buscando siempre el arbitraje y el apoyo de su superior, Antonio de Guevara, antes que la desmesura o el empleo brutal de la fuerza, potestad de la que podía haber hecho uso legítimamente frente a los ricos opositores y prebendados al ser comisario real con autoridad de juez y portador de la vara alta de justicia.

Como afirma Martín Ojeda: «A su llegada en 1587 Cervantes pisaba el suelo ecijano en mal momento», pero el clima de oposición contra el comisario durante su larga estancia en la ciudad se fue enrareciendo progresivamente. Las malas cosechas en los dos años que duraron la requisas, las repetidas sacas de trigo, cebada y aceite a los vecinos sin ser pagadas regularmente por la Corona y la malversación de caudales que ejerció el depositario de estos fondos, Juan Ruiz de Montemayor, quien más tarde acabaría en la cárcel, no sirvieron para que el proveedor Antonio de Guevara escuchara las repetidas súplicas de las autoridades de que eximiera a la ciudad de los embargos decretados por la Corona y ejecutados tenazmente por su comisario.

En vista de ello, el cabildo de Écija, puenteando a Guevara, llegó incluso a suplicar al rey Felipe II, por dos veces, y por intermedio del Consejo de Guerra, que por la catastrófica situación del pueblo cesaran los embargos de pan y las actuaciones del proveedor general y, sobre todo, las de su «ejecutor» (Cervantes). Por una cédula real de 20 de agosto de 1588 a la ciudad, el monarca pareció aceptar parte de estas reivindicaciones, ya que en ella se da a entender que Guevara no había cumplido sus órdenes anteriores de que reformara las comisiones del ejecutor y que éste cesara en la saca de pan.

En mi opinión, sin embargo, todavía no ha sido analizada rigurosamente la ambigua y algo discutible conducta del proveedor general Antonio de Guevara durante el verano de 1588 (concretamente en el mes de agosto), quizás la época más problemática de las comisiones de Cervantes en Écija. Una lectura superficial de los documentos localizados durante esta etapa haría suponer que su proceder fue simplemente el de mediador en la dura batalla sostenida entre el comisario y el cabildo, que siempre defendió a Cervantes, y que nunca abandonó a su subordinado frente a los ataques del concejo.

No obstante, el nuevo documento demostraría que el proveedor durante el conflicto llevaba, no un doble, sino un triple juego, jugando sus bazas de un modo muy cuidadoso y calculado, pero siempre provechoso para él. Quizás presionado por los graves acontecimientos que se sucedieron durante esos días y enterado por Luis de Portocarrero de que el cabildo había enviado secretamente una nueva carta de súplica al Rey exponiéndole las quejas de la ciudad ante las severas actuaciones de su subordinado y de él mismo, optó por cubrirse las espaldas para protegerse de las acusaciones ante la Corona. En primer lugar, en sus conversaciones del 8 y 22 de agosto con Portocarrero, Guevara pareció ceder ante las demandas de la ciudad.

Les prometió realizar los pagos atrasados de 13.000 fanegas de trigo, y modificó los repartimientos entre los vecinos, limitando el embargo a 2.500 fanegas de trigo y 500 de cebada. El regidor consiguió además que, provisionalmente, cesara la saca de pan y una carta por la que Cervantes quedaba, aparentemente, disminuido en sus atribuciones y bajo la supervisión del concejo. En segundo lugar, sin embargo, con fecha 20 de agosto, encargaba al comisario una nueva comisión (la cuarta) para que sacara más aceite de Écija, con la orden, como en las comisiones anteriores, de que: «Como se pagaba, procediese con rigor».

En tercer lugar, buscando el amparo de la Corona, el 19 de agosto, o sea, un día antes de ordenar a Cervantes la cuarta comisión, remitió al Rey una larga carta personal en la que tratando de justificar sus actuaciones en Écija «siempre en servicio de Su Majestad», parece disculparse de no haber cumplido su anterior real orden de que «reformara las comisiones del dicho Cervantes y cesara la saca de pan», mandatos que juzga imposibles de cumplir por una serie de causas que explica. Aparte, en la misiva expone que, en contra de lo afirmado por algunos miembros del Consejo de Guerra, él no dispone de los fondos necesarios para hacer frente al pago de las 13.000 fanegas de trigo que se les debe a los ecijanos, y que había ofrecido librarlos mediante un crédito de Juan Castellanos de Espinosa hasta la venida de la flota de Indias.

El tal Castellanos, banquero de dudosa reputación relacionado con la Casa de Contratación, es un personaje conocido en la bibliografía pero que hasta ahora no había aparecido en los estudios biográficos del escritor. Este es el resumen principal de esta carta, nuevo documento cervantino localizado en el Archivo General de Simancas, motivo de esta reseña.

La interpretación de esta misiva de Guevara al rey es sencilla. Trata de protegerse ante la Corona por sus concesiones a Portocarrero y a la vez excusarse por no haber cumplido las órdenes anteriores del monarca de frenar a su subordinado y cesar la saca de pan en Écija. Las reiteradas quejas del cabildo, que él conocía por el regidor, darían lugar a la reprimenda de Felipe II en la cédula del 20 de agosto a la ciudad. Es seguro que la carta de Guevara y la cédula real se cruzaron en el camino, ya que solo tienen un día de diferencia.

Lo que parece evidente de la completa lectura de la carta, es que el documento no deja en buen lugar al proveedor general y que su texto disculparía aCervantes por el presunto rigor y celo de sus comisiones en Écija, deducción ya apuntada por Astrana Marín hace más de 50 años cotejando el resto de la documentación contemporánea. En mi opinión, de la ambigüedad de la conducta del proveedor general y de esas órdenes «bajo cuerda» a su comisario, es de donde surgirían los problemas de Cervantes en la Ciudad del Sol, al ser denunciado por no cumplir los repartimientos, de requisar más de lo acordado, y que finalizarían con las graves acusaciones de malversación.

Pronto se daría cuenta Antonio de Guevara de que sus interlocutores ecijanos no obraban con buena fe. Solo un mes después, el 22 de septiembre e 1588, el proveedor general, en sus conversaciones con Portocarrero, se quejaba de que el cabildo no había cumplido los acuerdos, había escondido el pan y que por tanto «habría que hacer las requisas con mucho ruido cosa que sentiré mucho».

Transcripción del documento del Archivo General de Simancas

Señor:

Por carta de primero de este mes memoriada Vuestra Majestad, advertir que la ciudad de Écija ha escrito que el año pasado se le sacaron trece mil fanegas de trigo y no se les habiendo pagado fue con nueva comisión Miguel de Cerbantes, mi comisario, a sacar y tomar todo el trigo y cebada que hallase en poder de cualesquier personas, eclesiásticas y seglares, que sería total ruina y destrucción de los vecinos, así por no habérseles pagado las trece mil fanegas, como por la estéril cosecha de este año, y ha parecido advertirme que para evitar las desordenes y excesos que han hecho algunos comisarios, no les debo dar semejantes comisiones sin limitar la cantidad que de cada lugar han de sacar, ordenándoles que fuera de aquello no embarguen ni tomen otra cosa y avisando de ello a las justicias. Así, para que faciliten la saca como para ver si los comisarios exceden porque de darles tanta mano sucede que por ciento que son menester, embargan mil, de lo que nacen muchas vejaciones y cohechos en gran daño de los pueblos, y así me manda Vuestra Majestad precisamente reforme la comisión del dicho Cervantes y las que hubiere dado y diere de aquí adelante, quitando aquella generalidad de tomar y sacar todo el trigo y cebada que hallaren y dándoles por escrito, firmado de mi nombre, la cantidad que de cada lugar hubieren de sacar, según su posibilidad, dejando a cada uno lo que hubiere menester para el sustento de su casa y sembrar --- Si guardando esta orden se pudiese cumplir y proveer lo que Vuestra Md manda, nadie tendría de ello más contentamiento que yo, por la seguridad de mi conciencia, que soy quien más aventura, pero es imposible por las causas que diré

La ciudad de Écija está por pagar de las trece mil fanegas de trigo, porque habiendo ofrecido de librárselas en Juan Castellanos de Espinosa para venida de la flota y dándome de su parte intención que la tenían por buena paga y que enviarían la certificación para que se lo librase, les escribieron de su corte personas que tratan de llevarles interés por hacerles pagar que no lo tomasen, porque les habían dicho algunos del consejo que yo tenía dineros para pagarles de contado, y si así fuese merecería yo mucha pena, pero Vuestra Majestad sabe que no los hay ni aún para las cosas menudas y muy forzosas, y que las de más cantidad se han de acomodar con los créditos de Castellanos - y así ahora vino en nombre de la ciudad Don Luis Portocarrero y estamos de acuerdo que les libre las trece mil fanegas de trigo, y lo que ahora más dieren en Juan de Castellanos para venida de la flota y se cumplirá en trayendo la certificación, que ha enviado por ella - el pan que ahora dieren ha de repartir la ciudad y el corregidor, que es por cuya mano y de la manera que se hace siempre, aunque embargan mis comisarios, y si generalmente no embargasen todo el trigo y cebada que hallasen no se podría tomar medio ni concierto, ni hacer con igualdad y habría mucho más lugar de cohechar los comisarios, ni se puede limitar la cantidad que de cada lugar han de sacar ordenándoles que fuera de aquello no embarguen ni tomen otra cosa, porque sería cargar a unos más de lo que pudiesen, y relevar a otros, y esto se sabe claro pues en el lugar que se embargan treinta mil fanegas de trigo, como es en Écija, me vengo a concertar, o los comisarios por mi orden, en menos de cuatro mil, y así he pedido a la ciudad de Écija que me de cuatro mil fanegas, y será harto si llegasen a tres, y siempre me vengo a concertar con lo que quieren, habiendo procurado la más cantidad que yo puedo, y aunque procuro valerme de las justicias para que faciliten el concierto, son los que más resisten, desayudan y dificultan estas cosas, como si todos no estuviésemos obligados igualmente a servir a Vuestra Majestad, y puedo certificar que todo el tiempo que ha que sirvo a V.M. en este oficio se han hecho muy pocas sacas por mis comisarios sino es por el concierto y repartimiento que hacen las justicias y regidores, y así cesa el inconveniente de embargar mil para sacar ciento, porque sería imposible sacar ciento primeramente no embargando más sino fuese de hecho con fuerza y gran vejación y mucha desigualdad, y no es posible que yo pueda sacar la cantidad que se puede sacar de cada lugar para dar por escrito a los comisarios lo que han de sacar de cada pueblo, porque esto se hace después de haber entendido la posibilidad que tienen, y siempre se tiene consideración y van muy encargados de dejar a cada uno lo que hubiere menester para el sustento de su casa y sembrar - Por las causas referidas no podré hacer relación del trigo y cebada que he mandado sacar de toda esta provincia y porque procuro comenzar a proveerme de los lugares más cercanos porque cueste menos el acarreto y conforme a lo que en ellos se halla, me voy alejando, y como este año ha sido tan falto, con dificultad se podrá proveer y hallar todo lo que será menester para solo la provisión ordinaria de las fronteras de África y galeras de España que habían menester más de ciento y treinta mil fanegas de trigo y alguna cebada para las fronteras y para conducir el trigo sin los extraordinarios que cada día se ofrecen, y otras treinta mil fanegas de trigo para veinte mil quintales de bizcocho que Vuestra Majestad manda tener de respecto para lo que se pudiere ofrecer, y de este género, como es tan forzoso, no se debe ni puede hacer provisión tan ajustada, pues en cualquier falta que hubiese se podría aventurar mucho, y considera el proveedor que no se recoge todo conforme a los conciertos que se hacen con los lugares, ni se debe llevar por el punto crudo con rigor cuando por necesidad dejan de cumplir, y que cuando los bizcocheros fabrican bizcocho, han de quedar restos que no se pueden apurar ni recoger cada año, y por poco que deba cada uno es cantidad, y si no se resguarda de todo y faltan estas consideraciones, en la ocasión nos veríamos con trabajo y mucho riesgo - Lo que yo procuro es andar a la mira con mucho cuidado sobre mis comisarios para que no hagan desórdenes, excesos, ni vejaciones, y cuando se averigua algo de esto les castigo conforme al delito.

Con treinta y un mil fanegas de trigo que han llegado de Sicilia y la incertidumbre de la mar, de cuando y que cantidad vendrá, mal se podrá excusar comprar y proveer trigo en esta provincia, pues las fronteras de África han menester sesenta mil fanegas y las galeras setenta sin otros extraordinarios como he dicho - Y así suplico a Vuestra Majestad que considerando todas estas cosas y que me mueve solo su servicio y mi honra y conciencia por estar todo a mi cargo, me mande dar orden precisa de todo lo que en esto es servido que guarde, porque sin exceder punto lo cumpliré y no será culpa mía si por las causas dichas y otras que se podrían ofrecer hubiere falta en las cosas que Vuestra Majestad me mandare.

Dios guarde la Cathólica Persona de Vuestra Majestad. De Sevilla 19 de agosto de 1588

Antonio de Guevara (rúbrica)

Sevilla

Al pie: Antonio de Guevara 19 de agosto 1588

Sobre lo que se le escribió a Pedimento de la ciudad de Écija