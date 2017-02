Aunque en su labor investigadora ha abordado también, y con mano experta, otras áreas de trabajo – ahí está por ejemplo su «Lecturas de Filosofía, corrientes actuales de pensamiento» (Akal, 2009) – la historiadora Adelina Sarrión Mora se ha mostrado especialmente interesada, ya desde su propia tesis doctoral («Sexualidad y Confesión, los procesos de solicitación ante el tribunal inquisitorial de Cuenca» Universidad Autónoma de Madrid, 1993) por temas referidos a la temática de la mujer en la historia, especialmente en su dimensión heterodoxa marcada desde el poder religioso o inquisitorial a lo largo de los tiempos modernos, y los que tocan las justificaciones teóricas del ejercicio del poder en sus varias dimensiones laicas o religiosas durante esa misma época. Pues a la actividad inquisitorial vuelve de nuevo, aunque esta vez no sean las mujeres el objeto de su atención investigadora sino un hombre, en su última salida a las librerías, «El miedo al otro en la España del siglo XVII. Proceso y muerte de Beltrán Campana».

El miedo al otro en la España del siglo XVII. Proceso y muerte de Beltrán Campana. Adelina Sarrión Mora. Colecciones monográficas. Ediciones de la UCLM. Cuenca, 2016

Editado por la Universidad de Castilla La Mancha en su colección «Monografías» este nuevo libro de Adelina Sarrión analiza y relata el proceso inquisitorial seguido en Toledo, entre 1651 y 1654, contra el barbero francés Beltrán Campana, apresado en la villa de Torrijos por negarse a cumplir con el precepto católico de confesar y comulgar una vez al año, proceso cuyas actas completas se conservan en el Archivo Diocesano de Cuenca. Uniendo a la impecable labor de investigación histórica que lo sustenta una tensión narrativa que consigue que, más allá de la propia validez científica de los datos, el relato de los hechos – por otra parte eficazmente completado y complementado con la puesta en escena de las características tanto de la España del momento como, especialmente, del ideario político-religioso en ella dominante, una sociedad, por decirlo con palabras de la propia Sarrión Mora «que había hecho de la intolerancia religiosa el fundamento de su estabilidad» – atrape no sólo al especialista interesado sino a cualquier lector al conseguir embarcarlo en el apasionante devenir de una causa a lo largo de la cual se enfrentaron la defensa de la libertad de conciencia frente a la obstinación judicial por reconocer en la actitud del acusado el rostro de la herejía, y a la que pondría trágico final el auto de fe celebrado en Cuenca el 29 de junio de 1654. A esa habilidad ya estrictamente literaria de la historiadora alude en su prólogo el profesor Ángel Gabilondo cuando señala cómo el libro «sin perder su carácter reflexivo, incluso especulativo, es, ante todo, en su historia, conmovedor. No simplemente emocionante. La tensión narrativa y la impecable y sencilla escritura captan nuestro interés de modo mucho más profundo que el que sostiene la curiosidad». Si le añaden el que, como también indica en su texto el profesor Gabilondo, la historiadora no sólo habría acreditado en sus textos anteriores un profundo conocimiento de los mundos que sustentan un alumbramiento de lo heterodoxo, sino asimismo una visión del Tribunal del Santo Oficio y de la Inquisición que supone toda una concepción de la vida y las formas de vida, entenderán la razón de que el prologuista añada que con la lectura del libro «nos sentimos concernidos, involucrados, afectados. Y lo que es más decisivo, porque en cierto sentido nos reconocemos». Y entenderán también el porqué quien firma esta reseña les aconseja encarecidamente, y aún más cuando los tiempos se nos andan hoy cubriendo de tantos amenazadores nubarrones, su lectura.