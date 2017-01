El libro de una vida

Primero fue el hombre, después el libro. Sin hombre no habría libro, aunque, como dejó escrito un filósofo antiguo, el libro, como el resto de los objetos y las personas, existieran ya en el mundo de las ideas. Solo se necesita un hombre que sea capaz de escribir ese libro, de traspasarlo del mundo preexistente de las entelequias al mundo material de la realidad. Y el hombre que ha realizado ese trabajo, tan parecido a los que se le encomendaban a Hércules, ha sido José Miranda Calvo, quién a sus 87 años presentó como tesis doctoral la obra de una vida. Se ha atrevido con una de las épocas más oscuras de la Historia de España.

Ha escrito sobre un tiempo tan confuso que apenas si ha dejado testimonios. ¡Tales fueron aquellos años de desconcierto e incertidumbre! El libro se titula «La venida y ocupación musulmana de Hispania en el 711: Del Guadalete a Toledo». Un titulo tal vez demasiado largo y de estructura coloquial, porque el autor no ha querido construir un best-seller, sino un libro de investigación y recapitulación de unos tiempos en los que la leyenda sustituye a la historia y la fantasía suplanta a la documentación.

Visigodos y musulmanes

El autor, José Miranda Calvo, es uno de esos hombres que forman parte del paisaje provinciano y amable -él ha ayudado a construirlo - de un una ciudad, Toledo, que se extingue. Por eso conocerle ha sido un privilegio. Recibir su libro dedicado, una expresión de amistad y leer su libro una satisfacción intelectual gratificante. El libro, aunque cuente otras cosas, habla de la condición del autor, un hombre tenaz y comprometido con su ciudad y su época. El libro ha sido organizado en dos partes diferenciadas: los Visigodos, primera parte; los Musulmanes, segunda.

Portada del libro «La venida y ocupación musulmana de Hispania en el 711: del Guadalete a Toledo», de José Miranda Calvo

En la primera establece una serie de secuencias y conclusiones que serán, a partir de ahora, ineludibles para quien quiera explorar este territorio de los Visigodos, tan desconocido como manipulado. Nos adentramos en los dos siglos de presencia en España de un pueblo que vino del Norte y conoceremos de sus luchas, su desestructuración social, de su tribalismo, de las dificultades para organizar unas instituciones semejantes a las del Imperio romano que ellos sustituían.

Sabremos de todo aquello que hizo imposible construir un reino sólido por muchas leyes que se elaboraran en los Concilios. Las referencias a la unidad de España que tanto se han manoseado en etapas posteriores no pasan de ser lecturas interesadas, influidas por unas determinadas circunstancias de unos tiempos históricos recientes: cuando los nacionalismos necesitaban de relatos que justificasen su existencia. Se detalla, cómo no, lo que algunos historiadores han llamado la enfermedad de los visigodos o «detestabilis consuetudo», que no es más que la incapacidad para organizar unos territorios con enfermiza tendencia hacia los particularismos de clanes.

En un territorio tan desintegrado era fácil que cualquiera que presentara un proyecto de unidad se hiciera con el control del poder real. Serían los musulmanes, que se había extendido de forma rápida por el Norte de África. Frente a lo que se ha difundido ellos aportaron en los comienzos un conjunto de principios que contribuyeron a la unidad de los lugares bajo su mando en lugar de a la disgregación de los visigodos. Desde el Norte de África pasaron a España para participar en una de las continuas luchas por el poder de los clanes godos. Pero pronto descubrieron un inmenso espacio que les aportaría un ingente botín y la posibilidad de penetrar hacia el Sur de Europa y formar una pinza estratégica contra Bizancio.

Ciencia histórica

Por el trabajo de José Miranda Calvo sabemos cómo se desplazaban los pueblos, cómo se organizaban políticamente, cómo guerreaban (tácticas y estrategias) y cómo se estructuraba el ejercito en torno a los jefes de tribu. Lógico que el tema militar se tratara, siendo ante todo, como es, Miranda Calvo, un militar. Un libro como el que ha escrito sobrepasa leyendas e interpretaciones tendenciosas u oportunistas. Es un libro de ciencia histórica. Y, además de una gran honestidad ideológica y rigor intelectual, pues los datos no se han sometido a ningún concepto preconcebido. La península ibérica era un enorme solar en el que cada uno quería ser príncipe de su pequeño espacio. Los árabes pronto comprendieron la debilidad de tanta fragmentación e implantaron otro modelo. La misma imposición de tributos por el ejercicio de la fe, por ejemplo, sirvió para dotar de unidad a las creencias religiosas hasta entonces dispersas. Lo cual tendrá consecuencias en siglos posteriores. Pero, esa ya sería otra historia, que es la que vendrá después. El libro de José Miranda Calvo ha dejado preparado el terreno para comprender mejor en su complejidad los siguientes siglos de dominación musulmana. Estamos, eso sí, ante el libro de una vida.