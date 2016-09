Agreden a un concejal de IU de Cobisa tras el Pleno municipal

Pedro Benito, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cobisa, ha sido agredido por varios individuos a la finalización del pleno celebrado este lunes 12 de septiembre en el ayuntamiento de la citada localidad, según ha informado la federación de izquierdas en nota de prensa. El concejal necesitó asistencia médica al recibir «un fuerte golpe en el cuello y diversas contusiones en otras partes del cuerpo».

«Esta acción violenta no va a impedir que sigamos trabajando por Cobisa, que es a lo que hemos venido hacer aquí y es lo que estamos haciendo desde que llegamos al Ayuntamiento en junio de 2015», ha comentado el propio Benito. «IU de Cobisa va a continuar haciendo política para la mayoría social que más lo necesita, y no va a entrar en una dinámica de violencia de quien no tiene más argumentos que este talante tan reprobable», señala en el comunicado.

«Vamos a seguir trabajando para el pueblo y escuchando las demandas vecinales, le guste a quien le guste», ha indicado, para agregar que su compromiso es con los vecinos y que las actitudes violentas no las quieren contemplar como solución «nunca».

Por su parte, el coordinador provincial de IU Toledo, Alejandro Ávila, ha mostrado su apoyo y solidaridad con el edil cobisano, y ha mandado un mensaje de condena y reprobación por «tan lamentable acto ruin y vil». «Los demócratas de este país estamos acostumbrados a recibir agresiones, golpes y amedrentamientos por ejercer o exigir nuestros derechos y libertades, y aún no nos hemos rendido ni lo vamos a hacer, seguiremos trabajando por construir y transformar una sociedad que sea sentida por todos como la suya, en libertad y en paz», ha declarado.

