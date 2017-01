TolÃ³n no va a consentir Â«meter contenedores en el Casco HistÃ³ricoÂ»

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, subraya que no van «a consentir meter contenedores» en el Casco Histórico de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, si bien apuesta por mejorar el actual sistema de bolseo en el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. En una entrevista, Tolón explica que los técnicos están trabajando en el pliego de condiciones del nuevo contrato, que espera que «sea el mejor contrato de limpieza».

«Venimos de donde venimos, el contrato que tenemos está en los juzgados, pero todos han sido polémicos, también el de Tagus», afirma la alcaldesa de Toledo e insiste en que el nuevo será «un contrato transparente, donde la ciudad salga beneficiada, no nadie». Tolón incide en que el Casco Histórico de Toledo es «muy complicado, es el segundo más grande de Europa y, posiblemente, del mundo después del de Roma» y es un espacio «vivo».

Con ello, dice que no habrá contenedores en este barrio, «enfrente de San Juan de los Reyes o de la plaza de Zocodover porque meter contenedores significa que no en todos los sitios puede llegar el camión de la basura a limpiarlos o a recoger la basura diaria». «Cuando me hablan de meter contenedores me asusta, en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad no puedes poner contenedores al lado de un monumento, porque tienes la basura 24 horas al día y porque el camión que limpia y recoge la basura no cabe por ciertas zonas del Casco Histórico», argumenta.

Además, considera que para «la población mayor que vive en el Casco Histórico si tú le pones un contenedor a 500 o 600 metros en cuestas para arriba y para abajo, va a ser mucho más complicado».

«La distancia y composición del Casco es complicada, por eso, se ha hecho siempre el bolseo», afirma y añade que, no obstante, «hay que mejorarlo y hay que concienciar a los vecinos de las horas de recogida de basura».

Tolón recuerda que «todos los gobiernos del Ayuntamiento de Toledo han utilizado el mismo sistema», aunque apunta que no hace tanto tiempo el PP con el señor (José Manuel) Molina puso contenedores y los tuvo que quitar con lo que costó a los toledanos».

Con ello, señala que en «muchas ciudades de España la basura no se recoge todos los días, se recoge cada dos», algo que asegura que «no va a ocurrir en la ciudad de Toledo».

«Dejémosnos de experimentos en el Casco Histórico que ya fracasaron alguna vez y costó mucho dinero a los toledanos», pide la alcaldesa, quien apuesta por ser «sensatos» y estudiar «qué opciones técnicas hay, cuáles son las más novedosas» y, después, elegir «la mejor, pero no un capricho». En este sentido, rechaza que Toledo sea «una ciudad sucia» y, ante las críticas, subraya que «no es verdad» e insta a «visitar otras» localidades o a «escuchar a la gente que viene» su opinión sobre la limpieza de la capital castellanomanchega.