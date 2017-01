El toledano Ramón Perea, premio de Proyección Investigadora de la UPM

El toledano Ramón Perea García-Calvo, de 35 años, ha sido reconocido por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con el premio de Proyección Investigadora. Doctor Ingeniero de Montes y licenciado en Ciencias Ambientales, Ramón Perea posee el Máster Interuniversitario en Restauración de Ecosistemas y el Título de Experto en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Se doctoró cum laude con Mención Europea y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Nacional «Ecosistemas» al mejor resumen de Tesis Doctoral por la Asociación Española de Ecología Terrestre.

En 2013 logró la prestigiosa beca postdoctoral «Marie Curie» para desarrollar el proyecto Biostress Linking biotic and abiotic stress into the net outcome of plant interactions en la Universidad de Stanford (USA).

Sus investigaciones se centran, fundamentalmente, en la ecología de las interacciones bióticas y su aplicación para la restauración y conservación de sistemas naturales. Además, ha modelizado diversos procesos ecológicos bajo diferentes escenarios de cambio global, y actualmente estudia el efecto conjunto del estrés biótico y abiótico en ecosistemas mediterráneos y redes de interacciones bióticas.

Ha publicado 26 artículos en revistas internacionales del JCR, así como 5 libros, 14 capítulos de libro y 18 artículos no indexados en revistas especializadas. Además, ha realizado estancias en diferentes centros nacionales e internacionales, como la Universidad de Nevada, la Estación Biológica de Doñana del CSIC, el Centro de Ecología e Hidrología de Oxford y la Universidad de Estudios Agrarios de Uppsala (Suecia).

Su reconocimiento por la comunidad científica le ha convertido en revisor habitual de 34 revistas científicas incluidas en el JCR y evaluador de la National Science Foundation de EE.UU. También ha participado en 17 proyectos de investigación y actualmente coordina un proyecto de facilitación y restauración ecológica en Serra do Cipó (Brasil), con la colaboración de la Universidad Federal de Minas Gerais.

Ha recibido el segundo premio a la Divulgación Científica (Fecyt y Ministerio de Ciencia e Innovación), el premio al mejor póster en dos congresos y ha presentado 23 comunicaciones a Congresos (11 internacionales). Sus artículos científicos han sido divulgados en buena parte de la prensa digital especializada (ScienceDaily, Madrid+D, SóloCiencia, WorldNews, Instituto de Ingeniería de España, etc.).

Respecto a su labor docente, ha impartido clases en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Stanford, donde coordinó la asignatura Plant Biology, Ecology and Evolution. Ha dirigido siete Proyectos Fin de Carrera, una Tesina de Licenciatura y dos Tesis de Máster de orientación investigadora. Actualmente co-dirige tres Tesis Doctorales y tres Trabajos Fin de Grado en la UPM y en la Universidad de Stanford.