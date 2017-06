El PSOE celebrarÃ¡ su Congreso regional Â«entre finales de octubre y principios de noviembreÂ»

La Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha ha decidido este martes que el día 3 de septiembre se reunirá el Comité Regional de la formación política para decidir la fecha en la que tendrá lugar el Congreso Regional, según ha indicado la vicesecretaria y portavoz socialista, Cristina Maestre. Maestre ha indicado que teniendo en cuenta que la normativa del partido fija un periodo máximo de 60 días, entre la convocatoria del congreso y hasta su celebración, llevaría a que el cónclave de los socialistas castellano-manchegos tendría lugar «entre finales de octubre y principios de noviembre».

La portavoz de los socialistas castellano-manchegos también ha manifestado el deseo de los miembros de la Ejecutiva regional de que el secretario general y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, opte a revalidar el cargo «y siga siendo nuestro máximo referente político».

Sobre el Congreso Federal que tendrá lugar este fin de semana en Madrid, Cristina Maestre ha afirmado que los delegados socialistas de Castilla-La Mancha van a asistir al mismo «con ilusión y para remar todos juntos para hacer posible el proyecto y el ideario socialista». «Somos el partido más democrático de España y podemos defender una u otra candidatura pero al final todos somos PSOE, todos queremos a nuestro partido y todos vamos a remar para hacer posible nuestro proyecto y nuestro ideario», ha señalado.

Por otro lado, Maestre advirtió que no descartan un adelanto electoral en la comunidad si «el PP y Podemos siguen instalados en la frivolidad» y auguró que, en ese caso, estos partidos pagarán las consecuencias «en las urnas». Maestre se pronunció así en un receso de la reunión de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, en la que aseguró que la «única obsesión» del presidente regional, Emiliano García-Page, en estos momentos, es sacar adelante los presupuestos de la Junta para 2017.

«No estaría mal que los partidos políticos hicieran una reflexión serena, pero ante todo responsable, de lo que nos estamos jugando», reclamó la portavoz socialista, quien se preguntó si «por intereses partidistas» se va a «forzar un adelanto electoral». En este sentido, avisó de que no lo descartan, ya que «la cosa es muy seria» y «hay muchos ciudadanos que están esperando poder tener la atención a la dependencia, poder trabajar en las aulas con calidad, poder tener una sanidad en condiciones y en calidad, en seguridad y en humanidad». «Si el PP o Podemos siguen instalados en la frivolidad deberán pagar también las consecuencias en las urnas y no lo descartamos», ha insistido Maestre, quien ha defendido, no obstante, que el Gobierno «no ha parado ni un instante de trabajar por obtener el apoyo de los partidos políticos».

Con ello, ha afirmado que no pierden «la esperanza» ni «las ganas para seguir trabajando con los partidos políticos sin sectarismos, sin dogmatismos, para trabajar y dar ejemplo de que los partidos, aunque sean totalmente distintos, nos podemos poner de acuerdo».

«Ante todo, queremos cumplir con las exigencias que nos marcan los propios ciudadanos. Creo que el PSOE y, ante todo, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo está haciendo», ha aseverado Maestre.

Y ha incidido en que quieren que «el PP y Podemos demuestren que ellos también», ya que «no lo están demostrando, no demuestran ningún tipo de interés en que esto realmente salga adelante».