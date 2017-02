Piden que el candidato nacional tenga el «espíritu de partido ganador»

El PSOE de Castilla-La Mancha, a través de su portavoz, Cristina Maestre, reivindicó este sábado para el proceso de elección del secretario general del partido a nivel nacional la necesidad de afrontarlo con el «espíritu de partido ganador», no desde el conformismo ni desde la posición simple de ganar o perder asambleas, un modelo el primero que, según dijo, es el que caracteriza al PSOE castellano-manchego.

Así lo dijo antes de comenzar la reunión del Comité regional del PSOE que se celebró en la mañana de ayer en Toledo. «De momento noostros el debate nacional lo abordamos desde la reflexión y el autoexamen, pero lo que sí se recoge por los socialistas de Castilla-La Mancha es que nosotros anteponemos nuestra obligación como partido y como responsables del gobierno en Castilla-La Mancha a seguir siendo un partido ganador. Tenemos claro que no se trata ni de flotar ni de conformarse , ni de ganar o perder asambleas, sino que se trata de ganar la confianza de los ciudadanos. Y por eso creemos, y a lo mejor es un poco de inmodestia, que el modelo es el de Castilla-La Mancha: unidad sin fisuras y permanente siempre, incluso cuando estábamos en la oposición y Cospedal quiso amordazar a la oposición. Y ahora que estamos en el gobierno, la unidad sigue siendo un bloque macizo. Por lo tanto, reivindicamos como federación la unidad y el pragmatismo en el sentido de que no debemos ser pobres en la exigencia, y ésta va ligada a ganar, a dejarnos de batallas internas. Ese es el modelo de Castilla-La Mancha: trayectoria de gobierno, unión y ambición», afirmó Maestre.

A la pregunta de cuál de los candidatos socialistas reúne esas cualidades, Maestre indicó que «técnicamente no hay ningún candidato, aunque imagino que habrá varias candidaturas. En todo caso, la dirección de nuestro partido va a actuar, como siempre, desde la más absoluta prudencia y facilitando que todos participen y opinen dentro del respeto, y que cada militante vote a quien considere. Nosotros queremos ser escrupulosos, aunque cada uno tenga sus preferencias».

El Comité regional socialista analizó también este sábado la gestión del actual gobierno regional a las puertas de alcanzar el ecuador de la legislatura. Al respecto, Maestre manifestó que están «razonablemente satisfechos» con el cumplimiento del programa electoral. «Vamos muy bien», dijo como resumen del análisis de la situación de la política regional y de su proyecto político, que definió como un «chequeo» de su labor política «centrados en Castilla-La Mancha».

La portavoz del PSOE regional recordó que en el plazo de tres o cuatro meses se cumplirá el segundo aniversario de Emiliano García-Page como presidente de Castilla-La Mancha y, aunque están en «permanente evaluación», es el momento idóneo para hacer un repaso de todo lo que están haciendo y cómo están aplicando el programa con el que concurrieron a las elecciones, que ha dicho es su «biblia».

Ese análisis de cumplimiento del programa está también relacionado con la tramitación de los presupuestos de la Junta para 2017, de los que el próximo jueves se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el PP.

Maestre explicó que el Comité iba a analizar los cuatro pilares en los que se asienta la acción de gobierno: la política económica encaminada a generar empleo y favorecer la instalación de empresas; la sanidad de calidad que se quiere «devolver» a los castellano-manchegos. También las políticas de bienestar social que, ha lamentado, la anterior presidenta regional, María Dolores de Cospedal, «redujo a la mínima expresión», y la educación «acompañada de recursos».

En cuanto a la economía, Maestre destacó las políticas para favorecer la innovación, la investigación y la competitividad. Yaseguró que las empresas se están instalando en la región, rompiendo así la inercia que había dejado «la crisis y la falta de apoyo de Cospedal».

La sanidad de calidad que se merece la población, según la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, se está consiguiendo aumentando los equipamientos y los recursos.

En bienestar social, puso como ejemplo que Castilla-La Mancha ya ha recuperado la tercera plaza de las comunidades autónomas en aplicación del sistema de dependencia.

Y en educación, dejó claro la apuesta del PSOE por la educación pública, acompañada también de recursos tras los despidos de la época de Cospedal, y además se trabaja en sustituir los barracones por aulas decentes.

Maestre indicó que en el PSOE el debate es «cómo cumplir cuanto antes con los compromisos», frente al debate que tienen en el PP sobre la acumulación de cargos o sobre si se dedica a Castilla-La Mancha «una tarde o tarde y media». Son formas distintas de trabajar, afirmó la portavoz socialista, quien subrayó que el PSOE tiene una larga trayectoria como partido de gobierno en la región y tiene una «herramienta, la materia gris de los socialista para hacer cumplir ese proyecto».

Por otro lado, pidió a la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, que explique en el próximo congreso regional que su partido celebra el 18 de marzo «por qué tiene esa obsesión de acumular cargos y cargos a todo los niveles», y le aconsejó que «suelte lastre» y dé «trabajo y juego a sus compañeros» del PP. «El refrán ‘Quien mucho abarca, poco aprieta’ se hace ley en el caso de Cospedal», manifestó Maestre, que ha incidido en que a su partido le llega «por diferentes sitios» que hay «creciente malestar en el PP de Castilla-La Mancha».

Por ese motivo, dijo que si «Cospedal vuelve a repetir» como presidenta del PP en la región es «por su empeño y su afán sin límites» por acumular cargos, pero a su parecer, «el camino no está para que repita». Asimismo, indicó que si se fija la figura del coordinador regional del PP será porque Cospedal «ha medido su fuerzas».

«En la reforma del Estatuto no habrá ningún pucherazo»

Respecto a la negociación en al reforma del Estatuto de Autonomía, Maestre indicó que «al margen de los contactos con los diferentes partidos, lo que tenemos claro es que lo del pucherazo no va con nosotros, no vamos a hacer trampas en las reglas del juego, que debemos configurar entre todos de la forma más consensuada posible y para eso el Gobierno ya está trabajando». Y añadió que «ante todo nos vamos a centrar en la faceta que más afecta a los ciudadanos, que es la de blindar los derechos sociales, para que si algún día vuelve, y esperamos que no, alguien como Cospedal que quiera tumbar esos derechos, por el Estatuto sea imposible hacerlo. Luego está la reforma electoral, que también es importante, pero siempre con la única premisa de la concertación».