Patricia Franco: «El objetivo es que las ofertas de formación incorporen prácticas en las empresas»

Dentro del Gobierno regional, sin duda es la consejería que reporta más noticias positiva, y eso pese a que aún vivimos en los coletazos de la crisis. Pero a día de hoy, y teniendo en cuenta de dónde venimos, la creación de nuevas empresas y proyectos y la mejora del empleo son un respiro frente a otros puntos calientes fruto de los recortes.

-El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció en el Día de la Región que los dos próximos años van a ser buenos desde el punto de vista de la economía regional. Además, varios informes recientes apuntan a un crecimiento de la región por encima de la media ¿realmente estamos en Castilla-La Mancha ante una clara y cierta recuperación económica?

-Creo que sí, que la hay. Además de lo que dijo el presidente en el Día de la Región, lo dicen los principales organismos económicos, el más reciente Ceprede, que estima un crecimiento para la región en este 2017 de un 3,3 por ciento. Esto supone estar medio punto por encima del crecimiento nacional estimado, del 2,7 por ciento. Ese es un dato positivo que hay que poner de manifiesto, aunque la recuperación no va a llegar igual a todas las personas o empresas, y ahí es donde está el principal trabajo o cometido que tiene este gobierno regional: intentar que esa recuperación económica que empieza a ser una realidad, con crecimiento del PIB desde 2015, llegue por igual a todas las capas de la sociedad. Ahí hay mucho trabajo que hacer en una región tan extensa.

-Por cierto ¿cómo afecta a su consejería que no haya presupuestos para este 2017?

-Afecta a todo el gobierno. En el caso concreto de la consejería que dirijo el principal crecimiento en el presupuesto se produjo en 2016 con respecto a 2015 porque fuimos bastante ambiciosos en cuanto al planteamiento de políticas activas de empleo que no habían estado presentes en anteriores gobiernos y que son necesarias para que no se formen bolsas estructurales de desempleo. En este sentido, la afectación en cuanto al crecimiento presupuestario de la consejería no es tan directa como a otras áreas del gobierno, ya que en su conjunto el crecimiento 2016 y 2017 en esta consejería se incrementó en un 50 por ciento, que es mucho. Afecta especialmente a nuevos proyectos e iniciativas que queríamos implementar. En el caso de empresas afecta al proyecto de digitalización para las pymes, y también a una iniciativa nueva que no se puede prorrogar presupuestariamente como es el Campus Adelante para formación de nuestros mandos directivos e intermedios de la región. Y afecta en el ámbito de formación, empleo y jóvenes al programa del retorno del talento juvenil, que también es una de las prioridades del presidente. Pero no afecta en concreto al plan de empleo porque afortunadamente lo habíamos convocado justo antes de que Podemso tumbara los presupuestos de la Junta.

Empresas con más tamaño

-Haciendo un análisis de la estructura de las empresas de Castilla-La Mancha ¿cuáles son los puntos fuertes y los deficitarios que hay que impulsar?

-A nivel de empresas uno de los puntos débiles es el de su tamaño, aunque esto ocurre también a nivel nacional. Cuando tienes que competir en el mercado global, lógicamente esta circunstancia impide un crecimiento más estable porque estás compitiendo con empresas de mayor tamaño y con más recursos. Otro de los puntos débiles es financiar elementos intangibles que tienen que ver con las personas y los recursos humanos, porque al final se puede ser más productivo siendo más eficiente en la gestión de equipos no solo en los recortes salariales. En cuanto a los elementos más positivos a destacar, a veces el tamaño pequeño se convierte en una virtud por la flexibilidad que se puede aplicar al desarrollo de los productos o servicios que se demandan, ya que las multinacionales son más lentas en adaptarse a los cambios. Luego hay sectores estratégicos que son muy fuertes a nivel internacional, como son el agroalimentario, el aeronáutico, el energético y medioambiental, y ahí hay mucho camino por recorrer, quizá porque hemos entrado más tarde en los mercados internacionales, y además hay que potenciar la transfrenecia de tecnología, la formación empresarial o la implantación empresarial más allá de la pura venta. Ahí creo que la región va a estar fuerte y a coger pulmón.

El proyecto va según lo previsto: en 2019 hacer el primer espectáculo nocturno y en 2019 cuatro diurnos

-Indudablemente la faceta de la formación es fundamental ¿qué está haciendo la Junta en este terreno?

-Prácticamente hemos triplicado la formación en estos dos últimos años respecto a otros gobiernos, tanto en la formación de desempleados como de ocupados. Esto es ago que me obsesiona mucho, porque la inversión en formación tiene que ir dirigida a las demandas de nuestras empresas, ya que si formamos a personas en actividades que no están demandadas es una pérdida de esfuerzo económico. Estamos apostando por líneas de formación que reviertan en la contratación y empleabilidad de nuestras personas, por eso hemos metido una batería de medidas muy distintas a las anteriores que tienen que ver con la formación con compromiso de contratación. Nos hemos preocupado de cruzar la oferta que se nos presenta anualmente de formación con la demanda que existe en el mercado adaptada a las necesidades del momento. Además, pretendemos que las ofertas incorporen prácticas en empresas, de manera que las personas que opten por una formación con un reconocimiento en un certificado de profesionalidad luego enlacen directamente con la realización de prácticas en empresas, con lo que coseguimos una inserción elevada del 60 por ciento. Otra cosa es la temporalidad y precariedad en los puestos de trabajo.

-Las empresas suelen quejarse de la excesiva burocracia a la hora de crear una empresa ¿va a haber una novedad en este sentido?

-Hemos dado pasos, como por ejemplo el Foro de la Simplificación Administrativa y una serie de medidas concretas que ya se presentaron por el presidente y los empresarios para ser una administración que facilite la implantación empresarial. Este Foro se reunirá en los próximos meses y ahí daremos el pistoletazo de salida a un grupo de trabajo que estará conformado por el Gobierno y todos los departamentos que tienen que ver con la implantación de empresas, los agentes sociales (sindicatos y patronal) y la Femp, para que haya un escenario homologado en todos los municipios de la región. El objetivo es que Castilla-La Mancha sea una región amigable para el negocio y hoy por hoy creo que estaremos en condiciones para abanderarlo como marca región, porque a nivel de los que son ayudas y escenario europeo para la implantación de una empresa no existe otro igual a nivel nacional.

-Esto enlaza con el llamado efecto frontera ¿tenemos aquí mayores atractivos para empresas en expansión que otras comunidades?

-Tenemos muchos atractivos. El primero es la ubicación en el centro de España, y eso lógicamente hay que aprovecharlo. Tenemos buenas conexiones tanto con el oeste, por la zona de Talavera y la salida desde el punto de vista logístico hacia Portugal, también hacia el este con el corredor del Levante y Albacete. Pero sobre todo lo que está tirando ahora, y tiene que ver con ese efecto frontera, son los dos corredores, el de La Sagra y el del Henares. Hay un interés más fuerte por parte de las empresas por implantarse en zonas muy cercanas al aeropuerto de Barajas, ya que los proyectos buscan no solo la facilidad logística sino también la cercanía hacia un punto de salida internacional inmediato. Ahí tenemos un gran dinamismo que tenemos que aprovechar en los próximos dos años, una vez que está a punto de presentarse la estrategia para la captación de inversión extranjera, cuya oficina ya pusimos en marcha a través del Instituto de Promoción Exterior. En breve presentaremos tanto la nueva web como el nuevo catálogo de ofertas para captar inversiones y patear todo los rincones donde podamos ofrecer un espacio.

Zonas para el estímulo

-Pero al ser una comunidad muy extensa hay otras zonas mucho más deprimidas, de ahí la Ley de Estímulo de Zonas Prioritarias ¿en qué consiste y en qué zonas se va a centrar?

-Consiste en hacer una discrimianción positiva de aquellas zonas que, teniendo un buen componente de pulso empresarial, en esta crisis han perdido mucha capacidad de generación de negocio y productividad. Ahí entran, a falta de concretar el texto, zonas como Talavera, que ha tenido una pérdida notable a nivel de comercio, cerámica o textil; también Puertollano, donde hemos tenido un repunte en el ámbito energético industrial que se ha venido abajo por la indefinición de muchas políticas nacionales; y también afecta a municipios como Villacañas, que tuvo gran peso en la construcción en el ámbito de las puertas, y que ahora ha ido girando hacia otros sectores que en estos tiempos han dado más alegrías como es el agrícola, lo que quiere decir que cuando hay espíritu empresarial y gente que tira del carro también en momentos de dificultad es capaz de darle la vuelta a la situación y reinventarse. Desde el gobierno sabemos que el crecimiento no va a llegar igual a todos los núcleos y por lo tanto es necesaria una política de discriminación positiva, donde en todas las líneas haya un incremento en la ayuda del 20 por ciento, lo cual puede hacer que una empresa que dude donde posicionarse vaya a zonas donde hay que recuperar el pulso empresarial e industrial, y además facilitar la firma de convenios específicos o de líneas puntuales de colaboración. Creo que se pueden hacer proyectos bonitos, aunque la pregunta del millón sea qué aportacion va a hacer la Junta a la Ley de Zonas Prioritarias.

Puy du Fou

-Hablando de proyectos, el que ya está encima de la mesa y la Junta ha apostado mucho por él es el Puy du Fou ¿va todo según lo previsto?

-Estos días hemos tenido una reunión en la consejería con el equipo de este proyecto y va todo según lo previsto. Es un proyecto grande y por lo tanto complejo en la tramitación, y ahora la empresa está trabajando en la Declaración de Interés Regional que verá la luz espero antes del último trimestre. Después hay que seguir con todos los pasos previstos por la empresa, que es hacer en 2019 el primer espectáculo nocturno, y en el 2020 empezar con cuatro espectáculos diurnos. A partir de ahí la empresa lleva un calendario de nuevos espectáculos para los años 23, 25 y 27. Creo que puede ser un proyecto revulsivo, aunque es la primera vez que la empresa sale de Francia y en esos proyectos de implantación hay que ir dando pasos en firme. La empresa está comprometida y ha visto que Toledo es una puerta de entrada en todo lo que tiene que ver con la historia de España, y eso es un gancho importante no solo para el proyecto sino para revertir en Toledo y toda la región el movimento de turistas. Y como consejera de empleo, al final lo que espero es que eso redunde en puestos de trabajo.

-¿Hay en el horizonte algún proyecto más de similar o parecida importancia en la región?

-Tenemos bastantes proyectos en cartera e irán avanzando. Lo que sí notamos es que hay un mayor interés en implantarse en la región con respecto a otros momentos. Por eso puedo decir que no solo aumentan las empresas que se implantan en Castilla-La Mancha, más de 5.000 desde que empezamos en el gobierno, sino que va bajando la disolución de empresas en un 12 por ciento. Tenemos proyectos abiertos, de capital extranjero bastantes y también algunos nacionales. Puy du Fou es el más importante, pero hay otros muy significativos como el proyecto de Ball en Cabanillas, o en Illescas los de Michelín y FM Logistic. También hay algún proyecto más en el sector agroalimentario. Soy optimista, lo importante es moverse y establecer muchos contactos y vender nuestra cartera de servicios para acoger inversión, y eso funciona bastante bien.

-¿Cómo definiría las relaciones en Castilla-La Mancha entre sindicatos y patronal?

-Son buenas y fluidas. Hemos pasado de que no se sentaran en la mesa a que lo hagan y se puedan establecer esos puntos necesarios de encuentro con diferentes visiones, uno el del Ejecutivo, otro la patronal y el de los sindicatos. Cuando hemos suscrito el pacto para la recuperación económica, el de la simplificación o el plan de empleo no en todo estamos de acuerdo, pero sí somos capaces de fijar esos puntos de unión necesarios para seguir construyendo región. Eso que antes era una foto que no sucedía, cada vez se ha convertido en algo más establecido. En este ámbito creo que se han dado pasos agigantados en estos dos años en la recuperación del diálogo social, y veremos además cómo Comisiones y UGT y la patronal Cecam se sientan a llegar a acuerdos entre ellos sin necesidad siquiera de la presencia del gobierno regional, que antes ha sido el impulsor. Lo veremos de una forma natural, y eso es muy positivo porque al final eso sí que da una imagen y una proyección de cara a la captación de proyectos empresariales muy fuerte en la región. La gente puede estar tranquila de que si hubiera un gran problema a nivel empresarial o laboral en la región estoy convecida de que tanto Cecam como los sindicatos se sientan y lo abordan, con las diferencias lógicas que cada uno tiene que tener.