El paro baja tan solo en 4.200 personas en Castilla-La Mancha

El paro en Castilla-La Mancha bajó en 4.200 personas, un 1,88 por ciento menos, respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se situó en el 22,24 por ciento y el número de desempleados en 219.300. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados, al término del mes de junio se situó en Castilla-La Mancha en 766.800, y la tasa de actividad en el 58,77 por ciento.

El secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, ha aplaudido que la Encuesta de Población Activa (EPA) haya reflejado un descenso del paro en la región, pero ha resaltado que, con ello, la tasa de paro queda en el 22,4%, mientras que en España es del 17,22%, lo que muestra «una foto enormemente clara de la coexistencia de dos Españas». Para Pedrosa, que ha valorado esta Encuesta en rueda de prensa en Albacete, está, por un lado, «la España de la playa y de Madrid» y, por otro lado, la de las regiones con el paro «que no baja y donde peligra la supervivencia de empresas». El secretario regional de UGT ha afirmado que 219.300 parados en Castilla-La Mancha es «considerable» para la población activa que hay en la Comunidad Autónoma, a lo que se añaden datos «preocupantes» como que la tasa de paro femenina es del 27,16% y la de los jóvenes «está por encima del 48%».

A pesar de la bajada regional del paro, hay dos provincias, ha alertado, donde ha subido, como son Ciudad Real y Albacete. En esta última, la tasa de paro «se sitúa ocho puntos por encima de la tasa estatal», ha indicado el secretario regional de UGT. «La foto» que refleja esta EPA es la de «dos Españas y de ciudadanos de primera y de segunda».

El sindicato CSIF muestra su satisfacción por la importante bajada del paro a nivel nacional y en Castilla-La Mancha, con 4.200 parados menos en el segundo trimestre, según la EPA, aunque considera inasumible que la tasa de desempleo en la región esté en el 22,24 por ciento y el número de desempleados en 219.300, con Ciudad Real y Albacete con tasas de desempleo superiores al 25% y tasas de actividad inferiores al 60%.

Para CSIF, Castilla-La Mancha precisa de medidas más audaces para equiparar sus datos de desempleo con la media española y aunque reconoce el descenso del desempleo de mujeres y parados de larga duración, reclama políticas de incentivos de la contratación más ligadas al desarrollo empresarial regional que al empleo precario y temporal, promovido por las administraciones, ha informado en nota de prensa.

El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves, poniendo el acento en que la región «es la única de toda España que destruye empleo, con 4.100 ocupados menos este trimestre». En declaraciones a los medios, Cañizares ha dicho que este dato «contrasta con la satisfacción a nivel nacional», lamentando además que Castilla-La Mancha «se esté pareciendo cada vez más peligrosamente a regiones como Extremadura o Andalucía».

Como crítica a la gestión de las políticas de empleo del Gobierno regional, ha indicado que «a fecha de hoy la Junta no ha pagado los planes de empleo para mayores de 55 años y no ha pagado el 75% de lo que tiene que pagar a los ayuntamientos» correspondiente a los planes de empleo. «No lo podemos comprender. Estamos al lado de Madrid, que tiene unos resultados extraordinarios, y no lo aprovechamos. Eso es lo que le importa al Gobierno el empleo», ha finalizado.

Críticas de CCOO

El sindicato CCOO ha afirmado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) son «muy negativos» para Castilla-La Mancha, ya que «mientras que en el resto del país se crea empleo, aquí se han destruido más de 4.000 puestos de trabajo, casi la mitad de ellos indefinidos». Según señala la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles Castellanos, las «malas noticias no se quedan ahí», ya que durante el último trimestre «hay 9.500 mujeres que han salido del mercado laboral, porque tienen que atender tareas relacionadas con los cuidados», ha indicado el sindicato en nota de prensa. Otra de las señales de «alarma» la encuentra el sindicato en el número de hogares con todos sus miembros en paro que ya alcanzan la cifra de 71.000, 6.100 más que hace tres meses. «Indudablemente son malas cifras las que nos hemos encontrado hoy, que reflejan los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, muy inestable, con altas cifras de temporalidad, con un grave problema de desempleo de mujeres, jóvenes y mayores a los que hay que sumar la larga lista de personas que llevan más de 1 año en desempleo (124.400)», ha argumentado.

CCOO insiste en que «necesitamos más y mejores políticas activas de empleo, con servicios públicos de empleo con dotación suficiente para atender con calidad a las miles de personas que lo necesitan, necesitamos más personas orientadoras que asesoren en la búsqueda de empleo y en la transición tanto de jóvenes que terminan sus estudios como de personas desempleadas que provienen de sectores económicos agotados».

Al tiempo, añade que «es urgente actuar para lograr un nuevo modelo productivo, capaz de generar empleo de calidad, más estable y, por supuesto, con salarios dignos y no con las subidas cicateras que proponen las patronales».

Junto a estas medidas, dice que no hay que olvidar lo urgente, la atención de las personas que peor lo están pasando, «esos 71.000 hogares con todos sus miembros en paro, recordemos que el 38% de la población regional está en riesgo de pobreza y no podemos mirar a otro lado, hacen falta soluciones que pasan por la renta mínima garantizada y por la garantía de suministros, y también planes extraordinarios de empleo hasta que la situación mejore». «Tenemos un problema muy importante con el empleo en nuestra comunidad autónoma: tenemos altas tasas de temporalidad y precariedad laboral, cifras elevadas de desempleo y de inactividad y 71.000 hogares con todos sus miembros en paro», concluye Castellanos.